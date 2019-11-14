香港衝突形勢升高，透過教育部的協助，已有71名在港台生於今日凌晨12點20分順利返國，教育部長潘文忠表示，教育部已成立專案小組，並將與陸委會一同協助學生，至於台生返國後的後續就學情況，教育部也會與國內大學協調，全力協助。

潘文忠提到，71名在港台生已於今日凌晨12點20分搭乘華航班機抵台，其中7人則透過教育部協助，在桃園機場鄰近飯店住宿休息。

至於在港台生返台後，首當其中面臨的就是就學問題，對此潘文忠則強調，教育部會與國內各大學協調，讓學習不中斷，並將依照學生需求，來採取隨班附讀、補修學分、下學期轉學回台等各項求學、升學準備，但若香港形勢穩定，學生有意返港繼續學，也會予以協助。

教育部上午也再度對外表示，針對仍然在港之各校台生，教育部駐香港人員隨時與各大學台灣學生會保持密切聯繫，掌握各校相關情況及學生人身安全，並確認各校台生安全及需求。

教育部提到，在港台生若遭遇緊急事故或有特殊需求，可撥打我駐港辦事處(駐地名稱：台北經濟文化辦事處)24小時急難救助專線(852-6143-9012)尋求協助，政府將提供學生必要之協助。

教育部並指出，教育部在港台生協處專案小組將持續與返港台生保持聯繫，因應返台學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處事宜等（本部聯絡方式：賴信任科長，02-77366703，[email protected]、吳英同先生，02-77366310，[email protected]）。

教育部強調，在桃園機場現場也會有教育部同仁協助返台同學回家相關事宜，並發送返台學生協助事項與聯繫方式，請同學及家長放心，教育部將全力協助同學。

(旺報 )