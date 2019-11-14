香港教育局宣佈，由於堵路及阻礙交通服務情況持續，而且範圍廣泛，基於安全考慮，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）自明日（15日）至星期日（17日）繼續停課。

教育局表示，在上課日停課期間，學校必須保持校舍開放，教職員在安全可行的情況下須返回學校照顧返抵學校的學生，與家長保持溝通，並在安全可行的情況下方可安排學生返家。

教育局並再次呼籲停止一切暴力及破壞行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。教育局會繼續跟進最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。

這次香港的社會運動也影響到港人受教育的模式，近日傳出，已經有部分香港家長開始考慮將子女送往深圳就讀。

大公報報導，在深圳就學，可銜接香港課程內容的學校紛紛接到港生家長的查詢，希望將子女轉學到深圳；而過去輔導陸生赴港就讀的仲介機構則乏人問津。

近日香港示威活動愈演愈烈，部分延燒進大學校園，除幼兒園、小學、中學及特殊學校外，香港多所本地大學日前也宣布學期提前結束、課程中止或改用其他方式進行教學。

(工商 )