隋棠和老公Tony 2015年在美國登記結婚，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie，一家五口生活令外界稱羨，工作忙碌的她將女兒交給丈夫帶出國開會，雖然事前幫她惡補「綁頭髮」技能，但看到成果仍不忘苦笑：「爸爸很努力了」。

隋棠表示老公Tony這次將帶女兒Lucy去美國開會，有了上次帶兒子Max去的經驗，老公出發前顯得老神在在，但仍不忘惡補「綁頭髮」技能，經過15分鐘特訓，老公Tony已經能夠完成最簡單髮型，就是「左右各一條馬尾」，但仍讓隋棠擔憂女兒到美國不知道髮型會變怎樣？到美國首日，Tony傳來帶Lucy到水族館的照片，隋棠看到女兒髮型後，無奈表示：「ㄜ⋯⋯有綁起來就好」。

隨棠臉書全文。（圖／隨棠臉書）

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沒想到到了第五天，女兒的髮型就連婆婆都看不下去，直接問道：「你怎麼都不給Lucy換髮型啊」？這讓隋棠笑說：「波婆不知道這已經是老公所學之全部」，但還是不忘公開稱讚老公：「只能說看得出來爸爸很努力了」。

(中時電子報)