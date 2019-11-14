林姓小男童母親看到小男童眼淚都飆出來了，非常感謝警方的熱心協助。（台中太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

「我要找媽媽…」日前太平區1位4歲林姓小男童傍晚6點多趁母親不注意時偷溜外出探險，結果迷路在大源路附近，1位好心的民眾發現將他帶至太平派出所請求警方協助，男童哭著要找媽媽，警察叔叔及阿姨耐心安撫男童情緒，除端出巧虎出場外，還拿出小餅乾，這時警員拿起手機拍小孩的照片到發現小男童的地方挨家挨戶詢問，終於詢問到小男童住處，著急的母親看到小男童眼淚都飆出來了，非常感謝警方的熱心協助。

太平警分局太平派出所警員日前傍晚6點多，有一民眾帶著年約4歲的小男童到派出所報案，並向警方表示「在路上看到這位小男童哭著且單獨的走在路旁，所以就帶他到派出所，請求警方協助。」

男童當時情緒相當不穩，哭著頻稱要找媽媽，員警見狀耐心安撫男童情緒，一方面拿出小朋友的好朋友「巧虎」卡通外，一方面拿出小餅乾，終於止住男童臉上的淚水，警員陳冠勳見男童無法說出相關家人資訊，就拿著手機拍男童的照片，並騎車到發現男童的地點挨家挨戶詢問，終於問到林姓小男童的住處，順利通知其母親到派出所領回。

著急的林姓女子見到自己的兒子在派出所，眼淚止不住掉下來，大大感謝警方熱心協助，並稱小朋友平常由阿嬤帶，自己剛下班回家跟他玩一下，上個廁所小孩就不見蹤影，自己嚇到都嚇死了，還好沒釀成憾事，非常感謝警方熱心協助。

太平警方表示，家中如有年幼的孩童，要多注意其動態，勿讓其脫離視線，別讓小疏忽釀成遺憾。

(中時 )