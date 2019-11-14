前男子團體「飛輪海」在兩岸三地享有高知名度，其中成員吳尊更以高大俊俏外貌圈粉無數，深受廣大女性粉絲喜愛，然他2011年遭媒體爆料瞞婚還生有一女，當時吳尊始終否認，直到2年後他才坦承，而吳尊死會還當爸一事公開後，許多粉絲心碎不已，他的人氣也因此崩盤，還得面對眾多輿論、負面攻擊，而近日吳尊在節目上談起此事，首度公開了當年公開的關鍵原因，也表示自己並不後悔。

吳尊當年認了已婚當爸，人氣下滑陷入低潮6年，直到帶著可愛女兒Neinei上真人秀《爸爸去哪兒》，分享了對孩子的教育，才以新好奶爸的新形象再度崛起，而他最近作客陸綜《入戲》，談到當年先隱瞞後公開已婚身分的事情，笑說自己當年這個選擇，堪稱是引領藝人公開戀情的先驅潮流，也坦言一開始選擇否認此事，是考量剛出道，擔心會扼殺事業，然之後他準備出書，回憶了人生，那時Neinei已經3歲大，吳尊突然感到「幸福感太強烈了」，於是再也無法忍著不說，於是公開。

吳尊的另一半林麗瑩，是他從16歲開始交往的初戀女友，兩人自然地成為夫妻，而回想當年選擇公開已婚身分時，吳尊表示其實心情很緊張，他完全知道「一定有好的聲音，也有不好的聲音」，但深思後覺得其時很OK，完全能夠接受，而即使後續確實演藝事業受到嚴重影響，但吳尊表示，至今仍不悔這個決定。

(中時電子報)