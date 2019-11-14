資深藝人黃雅珉以「城市少女」紅遍半遍天，近期她的混血帥兒黃士杰宣告將拍攝BL劇出道，而當時黃雅珉表示是由外國好友捐精生下兒子的說法，如今遭到這位「生父」，指出沒有捐精的行為，甚至更共組正常家庭。

據《三立新聞網》報導，黃雅珉當初口中捐精的外國好友Elie如今出面駁斥「借精」這個說法，並表示雙方並沒有「試婚」1年，甚至婚姻生活正常還長達6年，最後才和平分手，他更希望黃雅珉公開道歉並刊登更正聲明。

黃雅珉與外國友人生下的兒子黃士杰外型帥氣，如今也出道拍戲。（圖／達騰娛樂提供）

報導寫出Elie自己無法接受自己成為鼓勵捐精的典範，深怕這樣的行為影響社會上的年輕人。他甚至也提供離婚證明與當年的多張照片，證明自己所言不假。

而黃雅珉回應，捐精是多年前的雜誌報導，因兒子要出道的關係，部分媒體引用了舊的報導，所以她又接受了媒體採訪，希望能平衡報導，她也解釋自己的兩段婚姻狀況，和Elie是和平離婚，也從未阻擋他和兒子連繫，希望對方能轉念，不要因為「借精或捐精」糾結無法生活。

(中時電子報)