香港情勢動亂，已有台生陸續回台，行政院長蘇貞昌指示，務必讓想回台灣想回家的學生感受到回家的溫暖，而且希望把人身的傷害降到最低。行政院發言人Kolas Yotaka也呼籲港府，打開心門聆聽人民聲音，勿將政治意識型態併同子彈，射入年輕學子身體裡。

Kolas轉述，針對在港台生回台，蘇揆已指示陸委會及教育部，必需以維護在港台生的人身安全為最高指導原則，目前掌握在港台生，2019年到2020年就學人數有1021人，昨天到今天會回到台灣的人會有280多人，其中大約有140人到150人是來自情況最激烈的香港中文大學，其餘包括香港大學、香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學以及香港浸會大學，這些大學都陸續有學生向駐港辦公室尋求協助，要求回到台灣。

她表示，目前駐港辦事處已陸續提供包括法律協助、交通航班、安排回台住宿及返台後的接駁，甚至返台後不想回香港讀書的人，回台後的課業銜接。包括轉學，到學校旁聽，修習學分，這些做法陸委會及教育部都在研擬，或正在執行。蘇揆特別指示，務必讓想回台灣想回家的學生感受到回家的溫暖，而且希望把人身的傷害降到最低。

Kolas也強調，幾個月前政院就清楚說明，發生在香港的一切，是民主的運動，不是暴動，但看到港警近距離對人民開槍，甚至在過去幾天有學生在香港中大受傷，政院認為不忍卒賭，而且這是發生在校園裡，政院還是要再度呼籲港府，必需打開心門聆聽人民的聲音，不要把政治意識型態併同子彈，射入年輕學子身體裡，這是非常殘忍的，希望看見港府與人民有效率的對話，儘速恢復香港和平。

(中時 )