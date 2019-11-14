國民黨不分區立委名單曝光，黨主席吳敦義從第8名往後移至第10名，第8名換成前立委邱毅，台北市長柯文哲14日指出，吳排第10的話，大家就會發起運動說就不要投國民黨，他太了解網路生態。

國民黨昨曝光不分區立委提名名單，吳敦義從原本外傳第8名往後移至第10名，而第8名則換上邱毅。

柯文哲今早參加北市動保處活動，被問及國民黨不分區立委名單時表示，吳排第8大家還比較不好那個，排第10大家會說那就不要投國民黨，一定會這樣，放心好了，「我太了解這種網路生態」。

柯文哲說．因為更可以攔截，第8要攔截比較困難，第10大家就會發起那運動。

此外，柯文哲面對總統要投誰，他說，還有50幾天，坦白講，如果不是要去投政黨票連投都不想投，再講吧。

外傳北市府顧問蔡壁如推動投廢票活動，把總統選票上寫柯文哲，柯今澄清，不是蔡在推，走訪南部在馬路上，什麼馬路意見都有，就說投1票就賺30元，為什麼要讓總統參選人賺錢？故事是這樣。

柯文哲說，他發現台灣人「馬路政治評論家」滿多的，在馬路上走隨時都有人跟你講一大堆大篇道理，理論是這樣，蔡英文總統這麼有錢，投蔡1票又賺30元，為什麼要讓蔡多賺30元？他就回說，「喔喔喔喔，這樣好好好好。」

(中時 )