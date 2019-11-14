國民黨總統提名參選人韓國瑜的副手張善政，今天在廣播節目提到，「若不能接受國民黨不分區立委名單，寧可投民眾黨」，引起關注韓營選戰是否與國民黨切割？韓國瑜上午受訪時，表示張是無黨籍，對政黨政治涉入不深，會與張見面溝通；國民黨的名單他不認識每個人，但知道有幾個亮點。

韓國瑜上午參加競選主視覺發布記者會後，接受媒體提名。對於張善政評論國民黨不分區名單的說法，韓國瑜說，張剛受訪完，他還沒跟張見面，等見面後會進一步討論；張是無黨籍，對政黨政治運作未必這麼熟悉，且張長期在科技界產官學裡幾十年，並沒涉入政黨政治太深，等一下會溝通，之後大家要有明確說法，他很樂意向外界報告。

至於國民黨不分區名單，韓國瑜說，他不是很認識每個人，但有幾位很有亮點，例如葉毓蘭長期關心警察、婦女、兒童、治安，對世界各國警察、治安都很關心，這已是她的信仰，有很好名聲；謝龍介很有 guts，在國民黨甚至包括民進黨的22縣市黨部主委，都是很傑出的一位，謝在台南深綠地區一樣立慰安婦的塑像，呼喚二戰時期台灣有慰安婦，且各種論述都非常關心基層農漁民、勞工，非常有愛心；曾銘宗在合庫或金管會、立院的表現都可圈可點；鄭麗文才貌雙全、學經歷融合一身，理念、口條都很傑出。

(中時 )