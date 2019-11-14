環保署為促進資源循環，鼓勵民眾回收舊手機，訂定每年10月為手機回收月，本年度《首部曲-收好抽滿》各縣市環保局辦理超過50場次的回收活動，並設立超過80個常駐回收點，活動民眾反應熱烈，統計回收超過2萬3,241支手機，於今日抽出8位iPhone手機得主，計算所回收的手機再利用可獲得約1公斤黃金及6公斤銀，回收稀有金屬產值約新臺幣190萬元。

本年度《首部曲-收好抽滿》活動，共有超過2萬人登錄資料參與本次的抽獎，環保署於今（14）日抽獎直播，共計8位幸運民眾可獲得iPhone手機，分別是臺北市、苗栗縣、嘉義縣、新北市、桃園市、臺中市、高雄市的民眾，得獎名單同步於本署生活廢棄物質管理資訊系統公告，並以電話通知得獎者，歡迎民眾上網查詢。

環保署表示，手機有很高的經濟循環價值，再次提醒民眾回收手機三步驟─「檢」、「刪」、「排」，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機;第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩，供民眾查詢;第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。有關各品牌手機刪除個資的方式及回收點資訊，可於環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

(工商 )