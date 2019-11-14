新北市勞工局14日在市府6樓大禮堂舉辦「108年度身心障礙就業促進論壇暨頒獎典禮」，由勞工局長陳瑞嘉頒獎表揚進用身障員工績優單位、友善進用企業、支持性暨庇護性就業服務單位、身障職訓團體、績優職業重建人員及優良視障按摩院等，獎項總計6類，並有61單位/得獎者。

陳瑞嘉表示，十分感謝在身障就業領域上給予協助的個人及團體，讓身障者能夠順利進入職場發揮長才進而達到自立。今年為鼓勵友善身障者的企業，首度新增友善進用單位獎項，讚許企業在規模與資源有限的狀況下，仍願意持續暖心進用身障者，期盼藉此拋磚引玉號召更多中小企業加入。也期盼透過論壇舉辦，集思廣益身障就業的無限可能。

本次獲選友善進用單位的宜勝橡膠股份有限公司，位於泰山區，目前約有20多名員工從事操作油壓機及檢修毛邊工作，其中身障員工即佔半數，重度聽障的湘樺就即為公司相當倚重的身障員工，由於公司福利好，一待就是6年，而她的成功經歷，也鼓勵了多名身障者有信心投入職場，陸續進入宜勝工作，目前已進用10多名身障員工。

本次獲選績優職重人員的巫秀棋，長期投入視障者就業服務，積極開發各類工作職類，提供視障者多元工作選擇，擔任新北市職業重建個案管理員期間，協助近百位身障者穩定就業，透過心理諮商、職前團體課程及購買式服務等計畫，導引身障者適應當前就業挑戰與環境，此次獲獎實至名歸。

另一位獲選績優就業服務員的蔡元禾，服務於喜憨兒基金會，擅長服務智能障礙、自閉症、過動症、思覺失調症及雙極性人格疾患等服務對象，曾多次輔導受暴、違法犯紀等棘手的身障個案，運用專業素養及良好的溝通協調能力，藉由系統合作方式，偕同社工、心理師、律師等專業人員一同解決問題，服務績效名列前茅，也是此次獲獎的代表性人物。

今日的論壇暨頒獎典禮除頒發各類獎項、成果展示以及邀請盧斯勇、林政緯及洪新智等多位身障街頭藝人演出外，也特別邀請國泰萬怡酒店、專家學者、學校及各縣市政府參與本次論壇，分享縣市政府及雇主職業重建服務合作經驗，期能透過專業服務整合及建構良好模式，強化身心障礙者的就業服務。

(工商 )