城大校園遭嚴重破壞 宣布取消全校畢業禮 12:452019/11/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港反送中示威者今發起罷工、罷市和罷課的「三罷」行動示威者阻路縱火，並與警方及不同意見者發生衝突。有一名示威學生中彈，另一市民被縱火焚燒，兩人情況危急。圖為港街頭縱火。（圖／路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼香港浸會大學宣佈取消全校畢業禮，香港城市大學今（14）日亦宣佈取消全校的畢業典禮及學院畢業禮。 城市大學宣佈，原訂預留為舉行學院畢業典禮場地所在的劉鳴煒學術樓，昨晚（13日）疑被縱火損壞，以致無法在校園舉辦各學院畢業禮，故取消原訂11月23日的全校畢業典禮及11月16日至12月8日舉行的學院畢業禮。 城大表示，學校以學生及職員的安全為重，鑑於香港情形急速變化、近期發生暴力的事件及校園被嚴重破壞，校方決定取消畢業典禮，又形容是一個艱難的決定。 (工商 ) #畢業 #取消 #典禮 #學院畢業 #畢業典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 車載產品放量 產能逐月擴增 嘉彰和大 題材助攻 04:102019/11/10 產業特刊 人幣匯率升破7 短期或上看6.95 04:102019/11/11 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美股創高 中性偏多看待 04:102019/11/11 證券．權證 川普再變卦稱不撤關稅 A股三大股指下挫逾1％ 10:502019/11/11 兩岸 憂反送中抗爭再升級 港9所大學12日續停課 23:332019/11/11 兩岸 川普凌晨演說 美陸貿易戰有好消息？ 22:052019/11/12 國際 男為圓警察夢 狠甩200磅成型男警 16:002019/11/13 社會 勞動部公布畢業生求職效率 平均最慢找到工作是這科系！ 17:192019/11/13 新消息 台藝大書畫系校慶美展頒獎典禮師生同慶 04:092019/11/14 焦點新聞 防長將會晤 美官員稱陸單方面取消多項交流 09:182019/11/14 兩岸 兩岸熱門新聞 城大校園遭嚴重破壞 宣布取消全校畢業禮 - 兩岸 - 工商 港媒傳林鄭召集官員研擬實施宵禁 - 兩岸 大學、銀行停擺 浸大生築投石機防守 - 兩岸 傳林鄭研宵禁 譚耀宗質疑港警人手不足 無能力執行 - 兩岸 出人命！港清潔工因政見口角遭磚砸頭 傳已腦死 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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