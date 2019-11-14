繼香港浸會大學宣佈取消全校畢業禮，香港城市大學今（14）日亦宣佈取消全校的畢業典禮及學院畢業禮。

城市大學宣佈，原訂預留為舉行學院畢業典禮場地所在的劉鳴煒學術樓，昨晚（13日）疑被縱火損壞，以致無法在校園舉辦各學院畢業禮，故取消原訂11月23日的全校畢業典禮及11月16日至12月8日舉行的學院畢業禮。

城大表示，學校以學生及職員的安全為重，鑑於香港情形急速變化、近期發生暴力的事件及校園被嚴重破壞，校方決定取消畢業典禮，又形容是一個艱難的決定。

(工商 )