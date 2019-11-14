國民黨不分區名單拍板之後引發藍營各界撻伐，現在又傳出基層黨員打算聯合退黨以示抗議。新北市三貂里里長連建昌說自己是20幾年老黨員，他跟身邊國民黨的同志都看不下去這名單，根本是老氣橫秋、死氣沈沈、政治酬庸的名單；他也質疑現任新住民不分區林麗蟬沒被提名，國民黨根本把這幾年經營新住民的成果都付諸流水。

連建昌看到這名單就直言「這什麼鬼名單？」，他說這次因為高雄市長韓國瑜的關係，黨可以藉此能夠改變，但看到這名單之後所有人都大失所望，這名單就是「酬庸、有錢人、老面孔」，不給年輕人跟專業人士機會，有在做事的立委該提名卻不提，充滿老一輩思想，一點改革的動力都沒有。

連建昌直接點名前立委邱毅，他認為邱毅根本不應該出現在不分區名單當中，邱毅這幾年一直上中國大陸的節目，跟大陸的關係複雜，很多國民黨人也都看不下去，他到底何德何能可以排在不分區安全名單？邱毅如果想當立委，就應該靠自己本事選區域立委選進來。

連建昌指出，三貂里地處偏鄉，但這裡有很多新住民姐妹，有越南、也有大陸的，他自己長期也在關注新住民議題，在當地舉辦活動，儘管地處偏遠，林麗蟬也都願意下鄉來關心新住民姐妹，不管個案還是團體，都會親自來輔導，像這種有在做事的反而被不分區屏除在外，讓他難以接受。

連建昌說，他看到不分區名單是這樣他就直接聯絡區黨部想退黨，很多人也打算跟他一起退，大家都看不下去，黨內老一輩死抓著權力不放，不讓年輕人出頭。對於明年大選投票，他說如果不分區名單是這樣，他政黨票百分之百投不下去，總統立委他會投給國民黨，但是政黨票他投不下去。

(中時 )