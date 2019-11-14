玻利維亞前總統莫拉萊斯在全國動盪數週後辭職並流亡墨西哥，參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez）就任臨時總統，美國今天承認她的地位。

法新社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中表示：「美國歡迎玻利維亞參議員艾尼茲就任臨時總統，在玻利維亞憲法下，帶領國家度過民主轉型期。」

蓬佩奧說，在玻利維亞及人民準備盡快舉行自由、公平選舉的此刻，美國期待與他們合作。

他還呼籲玻利維亞人民在支持及反對莫拉萊斯（Evo Morales）陣營的緊繃氣氛中克制暴力。

52歲的艾尼茲隸屬在野黨「民主社會運動」（Democrat Social Movement），她承諾盡快舉行新的總統大選。

左翼的莫拉萊斯自2006年起擔任總統，在今年10月20日的大選中贏得第4次任期，計票過程一度中斷，部分人民質疑舞弊，選後街頭暴力抗議頻仍，形成全國政治危機。

莫拉萊斯於本月10日宣布下台，獲得墨西哥同意庇護，目前流亡墨西哥市。他拒絕承認艾尼茲擔任臨時總統的合法性，並表示他隨時可以返國「平定」玻利維亞。

(中央社)