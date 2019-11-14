〈酥炸奶油球〉是非常傳統且經典的西班牙下酒菜，上層放了什麼食材就代表裡餡是什麼味道。（圖／姚舜）

每份188元的〈蟹肉烘蛋〉上下兩層以烘蛋為「載體」，裡餡是用美奶滋提味的蟹肉，西班牙有米其林餐廳也把這菜列入菜單。（圖／姚舜）

台北〈alma〉西班牙料理餐廳的〈西班牙冷肉盤〉有：伊比利火腿、伊比利臘腸、薩拉米腸，以及伊比利風乾里肌。（圖／姚舜）

台北新增汁濃味正的西班牙料理餐廳！在上海投資經營〈alma〉西班牙料理餐廳的台商雅茗天地集團，在餐廳連續兩年在《上海米其林指南》中，分別得到「比必登推薦」與「餐盤推薦」後，決定班師回台展店，開在台北市東豐街的〈alma〉預計於12月5日正式開幕，並自11月20日起試賣。

台北〈alma〉西班牙料理餐廳的〈西班牙冷肉盤〉有：伊比利火腿、伊比利臘腸、薩拉米腸，以及伊比利風乾里肌。（圖／姚舜）

在台北〈alma〉西班牙料理餐廳享用〈西班牙冷肉盤〉，可以搭配橄欖油煎麵包與莎莎醬一起吃食。（圖／姚舜）

每份188元的〈蔬菜醋漬淡菜〉，主要食材是馬祖淡菜，醬料是用青紅椒、洋蔥、大蒜、茴香、白酒、蘋果汁和橄欖油，以及大蒜美奶滋調製。（圖／姚舜）

每份138元的〈西班牙酥炸辣味肉球〉，裡餡是用豬肉末、黑橄欖碎、蔬菜丁以番茄醬炒製，味道鹹香並帶有微微辣味，開胃下酒。（圖／姚舜）

除了有「米其林推薦」加持，台北〈alma〉西班牙料理餐廳的賣點包括：

1.由西班牙籍名廚丹尼爾．南格里拉．伯西諾(Daniel Negreira Bercero）擔任品牌行政總廚，並由台籍新銳主廚Vicent王致晟駐店掌杓，菜餚根正苗紅、汁濃味正。

2.戀戀舊時味，菜單中Tapas占比高且有非吃不可的Paella西班牙海鮮飯，並定調訴求老味道與好味道，不標榜前衛創新或浮誇矯飾。

3.菜單上2／3菜餚售價均「200元有找」，且份量足供兩人分享，CP值爆表。

每份168元的〈辣味洋芋火腿盅〉，底層是低溫慢煮蛋、中層舖著用臘腸和蔬菜和馬鈴薯以雞湯煮製再打成foam的薯泥，最上層再舖手工自製臘腸和麵包丁，味道和口感層次豐富。（圖／姚舜）

品嘗〈辣味洋芋火腿盅〉時可先畫破底層是低溫慢煮蛋，再用蛋液將餡料拌勻後再享受美味。（圖／姚舜）

〈蒜香蝦油鮮蝦〉在西班牙的小酒館中，是點食率排行榜上的熱門菜式，在台北〈alma〉也可嘗到。（圖／姚舜）

〈蒜香蝦油鮮蝦〉的蒜油極香、極誘人，知味老饕會以麵包沾食，享受美味。（圖／姚舜）

「該是什麼味道，就是什麼味道！」，曾得過「2006年西班牙最傑出新秀主廚」獎，以及「2007最佳創作食譜」首獎的丹尼爾在2008年就到台灣，並在台北市忠孝東路六段開〈El Toro〉Tapas Bar，當時他的菜、尤其是Tapas，就得到許多識味食饕的激賞，很短時間就讓〈El Toro〉在台北餐飲業界闖出知名度。而〈El Toro〉就是以「忠實呈現西班牙味道」在市場揚名立萬。

〈巴斯克烤魚〉的魚先用明火炭烤再爐烤，再舖上蒜炒蛤蜊，最後淋上糖醋醬汁，上桌時可空氣中飄散著酸香，嘗起來卻不油不膩。（圖／姚舜）

台北〈alma〉的〈西班牙海鮮飯〉每鍋1250元，可供4人享用，餡料有鮮蝦、淡菜和蛤蜊，留著米心口感的米飯中摻了魷魚丁，並用蝦油和蒜味美乃滋提味增香。（圖／姚舜）

每份268元的〈焦糖洋蔥風味花枝〉，是西班牙很經典的Tapas，小花枝煎香後搭配用大量橄欖油與洋蔥絲和青椒慢燉使之焦糖化的洋蔥，味道好極了。（圖／姚舜）

在台北外食餐飲市場，Tapas Bar雖然不算多，但卻也從未缺席。只是台灣廚師作出的Tapas，在一些Tapas控眼裡「總是少了那麼一點點味道」。這「味」，就是「西班牙味」！

丹尼爾說，台灣多數Tapas Bar或西班牙餐廳作的西班牙Tapas或西班牙料理作得「不到位」或「不對味」，一方面是因為過去很多西班牙食材醬料不能進口到台灣，另一方面是廚師不夠了解西班牙飲食文化。另外，就是店家基於生意考量，所以「媚俗」的去作台灣客喜歡的味道，因此離西班牙原味愈來愈遠。

為了〈alma〉插旗台北，丹尼爾花了一番功夫尋找西班牙食材，可以進口的就進口，不准進口的就手工自製。為了要讓食客吃到正統西班牙料理與Tapas，他還花了許多時間研究西班牙當地餐酒館與Tapas Bar菜單上最受歡迎的菜色與作法，在台北〈alma〉開幕後的第一季菜單忠實呈現。

丹尼爾告訴我的「正統西班牙料理餐廳」菜單上點食率最高，以及「非吃不可的菜式」，其實都是經典的老味道且確實也都是好味道。這些菜依序是：〈伊比利火腿〉、〈西班牙烘蛋〉、〈西班牙海鮮飯Paella〉、〈西班牙臘腸Chorizo〉，還有蝦油比蝦肉還迷人的〈蒜味蝦〉。如今，這些菜當然也就都入了台北〈alma〉的菜單上了。

台北〈alma〉讓食饕與吃貨見獵心喜的不只是菜式好吃，更重要的是「超值」，除了以大量海鮮入饌的〈西班牙海鮮飯〉、〈蒜香蝦油 鮮蝦〉，以及〈巴斯克烤魚〉這類菜式外，菜單上75％的菜餚諸如〈蔬菜醋漬淡菜〉、〈酥炸奶油球〉、〈辣味洋芋火腿盅〉等，每道都是「200元有找」，此CP值爆表的訂價策略，非常適合三五好友結伴聚餐、分食共享。

看起來神似〈烤布蕾〉的〈加泰隆尼亞奶凍〉，盅內其實是口感輕柔綿滑卡士達醬，上層竹炭餅中鑲了檸檬奶油和榛果。（圖／姚舜）

甜點〈巧克力世界〉是以巧克力薄片、乳沬、奶凍、蛋糕和餅乾屑共構呈現。（圖／姚舜）

台北〈alma〉的內外場團隊成員看起來年輕，卻在餐飲業累積了多年資歷。（圖／姚舜）

形色宛如〈蟹肉三明治〉的〈蟹肉烘蛋〉，體現了西班牙媽媽的常民生活智慧。丹尼爾說，西班牙人的餐桌中時常會出現烘蛋，前一天吃不完的烘蛋，西班牙媽媽會拿手與其它食材搭配，變化出各種不同口味的「花式烘蛋」。在西班牙更有米其林餐廳從此得到靈感，以烘蛋為「載具」，夾著魚子醬作餡給貴客享用並深受好評。

協助雅茗天地集團在上海一手建立〈alma〉品牌，並得到米其林指南推薦的丹尼爾丹尼爾，為〈alma〉設計的Tapas與其它各種西班牙風味菜餚，「只管好不好吃，不在乎好不好看」。曾在台北信義區主持過〈鼎恩〉餐廳，目前也主持〈隱丹廚〉的丹尼爾說，〈alma〉定位是一家Casual Dining餐廳，菜色不必假掰也不必貴，重要是讓客人覺得輕鬆自在，開心吃喝。

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