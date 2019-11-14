台北新增汁濃味正的西班牙料理餐廳！在上海投資經營〈alma〉西班牙料理餐廳的台商雅茗天地集團，在餐廳連續兩年在《上海米其林指南》中，分別得到「比必登推薦」與「餐盤推薦」後，決定班師回台展店，開在台北市東豐街的〈alma〉預計於12月5日正式開幕，並自11月20日起試賣。
除了有「米其林推薦」加持，台北〈alma〉西班牙料理餐廳的賣點包括：
1.由西班牙籍名廚丹尼爾．南格里拉．伯西諾(Daniel Negreira Bercero）擔任品牌行政總廚，並由台籍新銳主廚Vicent王致晟駐店掌杓，菜餚根正苗紅、汁濃味正。
2.戀戀舊時味，菜單中Tapas占比高且有非吃不可的Paella西班牙海鮮飯，並定調訴求老味道與好味道，不標榜前衛創新或浮誇矯飾。
3.菜單上2／3菜餚售價均「200元有找」，且份量足供兩人分享，CP值爆表。
「該是什麼味道，就是什麼味道！」，曾得過「2006年西班牙最傑出新秀主廚」獎，以及「2007最佳創作食譜」首獎的丹尼爾在2008年就到台灣，並在台北市忠孝東路六段開〈El Toro〉Tapas Bar，當時他的菜、尤其是Tapas，就得到許多識味食饕的激賞，很短時間就讓〈El Toro〉在台北餐飲業界闖出知名度。而〈El Toro〉就是以「忠實呈現西班牙味道」在市場揚名立萬。
在台北外食餐飲市場，Tapas Bar雖然不算多，但卻也從未缺席。只是台灣廚師作出的Tapas，在一些Tapas控眼裡「總是少了那麼一點點味道」。這「味」，就是「西班牙味」！
丹尼爾說，台灣多數Tapas Bar或西班牙餐廳作的西班牙Tapas或西班牙料理作得「不到位」或「不對味」，一方面是因為過去很多西班牙食材醬料不能進口到台灣，另一方面是廚師不夠了解西班牙飲食文化。另外，就是店家基於生意考量，所以「媚俗」的去作台灣客喜歡的味道，因此離西班牙原味愈來愈遠。
為了〈alma〉插旗台北，丹尼爾花了一番功夫尋找西班牙食材，可以進口的就進口，不准進口的就手工自製。為了要讓食客吃到正統西班牙料理與Tapas，他還花了許多時間研究西班牙當地餐酒館與Tapas Bar菜單上最受歡迎的菜色與作法，在台北〈alma〉開幕後的第一季菜單忠實呈現。
丹尼爾告訴我的「正統西班牙料理餐廳」菜單上點食率最高，以及「非吃不可的菜式」，其實都是經典的老味道且確實也都是好味道。這些菜依序是：〈伊比利火腿〉、〈西班牙烘蛋〉、〈西班牙海鮮飯Paella〉、〈西班牙臘腸Chorizo〉，還有蝦油比蝦肉還迷人的〈蒜味蝦〉。如今，這些菜當然也就都入了台北〈alma〉的菜單上了。
台北〈alma〉讓食饕與吃貨見獵心喜的不只是菜式好吃，更重要的是「超值」，除了以大量海鮮入饌的〈西班牙海鮮飯〉、〈蒜香蝦油 鮮蝦〉，以及〈巴斯克烤魚〉這類菜式外，菜單上75％的菜餚諸如〈蔬菜醋漬淡菜〉、〈酥炸奶油球〉、〈辣味洋芋火腿盅〉等，每道都是「200元有找」，此CP值爆表的訂價策略，非常適合三五好友結伴聚餐、分食共享。
形色宛如〈蟹肉三明治〉的〈蟹肉烘蛋〉，體現了西班牙媽媽的常民生活智慧。丹尼爾說，西班牙人的餐桌中時常會出現烘蛋，前一天吃不完的烘蛋，西班牙媽媽會拿手與其它食材搭配，變化出各種不同口味的「花式烘蛋」。在西班牙更有米其林餐廳從此得到靈感，以烘蛋為「載具」，夾著魚子醬作餡給貴客享用並深受好評。
協助雅茗天地集團在上海一手建立〈alma〉品牌，並得到米其林指南推薦的丹尼爾丹尼爾，為〈alma〉設計的Tapas與其它各種西班牙風味菜餚，「只管好不好吃，不在乎好不好看」。曾在台北信義區主持過〈鼎恩〉餐廳，目前也主持〈隱丹廚〉的丹尼爾說，〈alma〉定位是一家Casual Dining餐廳，菜色不必假掰也不必貴，重要是讓客人覺得輕鬆自在，開心吃喝。
(工商 )
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