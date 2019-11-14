新北又傳出校園霸凌事件！網友在臉書社團「我是樹林人」中PO出一段影片，板橋區某公立國中的女學生，在教室走廊外遭同學輪流賞巴掌，還慘遭狠踹飛踢，旁邊的男同學不但冷眼旁觀，反倒跟著嬉鬧起鬨，拿手機錄下霸凌影片，影片流出後引發網友撻伐；少女父親指出，少女已離家出走，盼各界協尋。

PO影片的網友為少女父親，他指出，女兒在國一上學期開始被同學霸凌，從此性格大變，昨晚沒回家，今也沒去上課，先前已去警局備案協尋，今凌晨再到警局尋求較積極的方法，但警方卻告知需有緊急狀況才可，「也就是說可能要遍體鱗傷的回來才能開始關心，到時候可能是法院或是殯儀館見了」。

少女父親說，霸凌影片後面還有一段更扯的， 但畫面太殘忍因此剪掉了，女兒離家出走後失蹤多天，希望網友協尋。

樹林分局表示，遭霸凌的少女居住樹林，過去也曾有離家出走經驗，最後在板橋大觀路附近尋獲，上月29日再次接獲家屬報案，指稱女兒再次離家出走，目前尚未尋獲，影片PO網後警方正在聯繫家屬，進一步了解狀況中，霸凌部分學校已協助被害者家長提告。

教局局表示，本案發生在3月18日，校方得知後已進行校安通報，並啟動後續輔導，也請校方立即向家長説明，如對事件處理仍有疑義，可向校方提出霸凌事件調查申請，並啓動霸凌事件處理機制。

據了解，少女3月遭霸凌後，學校有詢問家長是否要啟動調查，但家長選擇保留法律追朔權，不願啟動調查；少女昨天有到校上課，並謊稱14日起要與家人出國，因此請假3天，但由於她未完成請假手續，今無故缺席，目前校方正在聯繫家長中。

影片流出後引發網友撻伐，也有不少校友留言「該校真的是很糟糕的國中，我小時候被霸凌，老師也只說：你是不是自己也哪裡有問題才被霸凌，超扯」、「我唸這所學校的時候，出現在不同年級的走廊就會被趕出來，現在怎麼變這樣！」、「xx國中不意外」。

★勇於求助，遠離霸凌，中時電子報關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885

教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885

(中時 )