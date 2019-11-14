市議員楊正中關心西屯區公共化教保的服務量。（陳世宗攝）

台中市議員邱素貞、蕭隆澤等14日於教育文化業務質詢，關心市府推動公幼倍增計畫，建議市府盤點學校閒置空間，逐步增設公立幼兒園及非營利幼兒園；教育局長楊振昇說，推動「公幼公托倍增計畫」市府多管齊下，規畫自 108-111學年度擴增公共化幼兒園至少達 180班以上。

邱素貞指出，每逢公立幼兒招生季，就會出現家長大排長龍等待抽籤情形，家長請託就讀公立幼兒園電話接不完；希望市府擴大公共化教保服務的供應量，希望自108-111學年度，擴增中市公共化幼兒園至少達 200班以上。

楊振昇說，市府規畫自108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達 180班以上，108學年度市府核定增設公共化幼兒園計41班，統計108學年度第1學期公共化教保服務供應量，公立幼兒園計241園、非營利幼兒園計 11園，109學年度會再增加共88班，核收人數預計可達約2,500人。

邱素貞關心東南區公共化增設情形。楊振昇說，以東、南區為例，107學年度樂業國小增設1班，108學年於大智、信義、國光小各設1班，109學年度預計於東峰國中非營利幼兒園增4班、文小66非營利幼兒園增5班及文小10非營利幼兒園增12班等，總計增21班，核收數達574人。

市議員楊正中關心西屯區公共化教保服務量。教育局說，市府108學年度於至善及安和國中設置非營利幼兒園，各招收3班，重慶國小附幼增設2班，泰安國小增設1班，總計9班核收270人；為再擴增西屯區公共化教保服務量，109學年度於何厝附幼增2班，大仁附幼增1班，總計3班核收90人，市府會再持續盤整餘裕空間積極推動。

(中時 )