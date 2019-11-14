民進黨今繼續召開中執會將討論並通過不分區立委名單，對於昨晚流出的提名委員會名單，中執委看法不一，海派的立委中常委王定宇會前受訪就說，「我覺得有幾個會跟最後結果不一樣。」

民進黨昨天中執會因為不分區提名委員會名單尚未討論出來，黨主席卓榮泰宣布休息，延到今上午11時30分繼續召開。

對於昨晚提名委員流出的名單，民進黨團總召柯建銘受訪認為，應該會過關，但他是當事人，不方便發表太多意見。

立委鄭運鵬則說，這兩天陸續包含主要競爭對手國民黨的不分區名單都出來，相信昨天多花一點時間應該會有一些進展，中央黨部從卓榮泰主席接任以後，團隊從今年初的補選到黨內初選，都算穩健，得到國人滿大的認同，花那麼長的時間討論，應該會符合期待。

至於流出的排序，前行政院長游錫堃放在第八；他說，他比較在意國民黨排第八的名單是支持中國武統台灣的邱毅，國民黨名單是這樣，民進黨的不分區名單就更應該有保衛台灣民主自由，台灣發展，希望等下看到這個名單應該是可以符合大家期待。

至於暫定13名的立委莊瑞雄，對於黨已經通過他提名參選第二選區，但今早莊表示不接受；他說，其實屏東鄉親不用擔心，蔡總統是屏東人，自己也是屏東女婿，「即使不分區名單不能滿足他們的劇本，我相信屏東的發展絕對不會少一塊」。

對於莊瑞雄的反彈，親英系的中常委立委鄭寶清說，「是嗎？不是說好了？怎麼跟我知道的不太一樣？」

王定宇說，「就我瞭解，現在報派的都不一定正確」，最後決策還是中執會，不太理解連續開了那麼多次的提名委員會，還沒把程序跑完，不正確的資訊就往外揭露訊息，這個壞習慣不好，期待民進黨的不分區要反應社會的需求，呈現民進黨的想法，國民黨已經血淋淋的犯錯給你看，不要犯一樣的錯。

謝系加入海派的中執委林耀文則說，今天的延後大家都有共識，這份名單的公布對社會形象、認同很重要，國民黨的名單已經公布了，對黨內有很大紛爭，對外界似乎也沒有明確的亮點，甚至被認為是中國政協名單，民進黨處理這件事應該比較謹慎。

他說，但比較疑惑的是，媒體昨天似乎有得到先前的名單，今天討論的過程會是大家中執委比較有疑問的地方，因為很多中執委都還不知道名單。照現在流出的名單？要看大家有什麼想法，因為這名單的通過是為了爭取政黨票，對總統選舉有加分，大家對這上面應該會有想法。

(中時 )