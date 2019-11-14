布達拉宮的消防趣味運動會。（照片取自中新網）

11月13日，布達拉宮管理處、拉薩市布達拉宮消防救援大隊共同舉辦第三屆布達拉宮消防趣味運動會，守護世界遺產安全。布達拉宮管理處工作人員參與了此次趣味運動會的滅火器選擇滅初期火災、操作消防裝備打瓶子、知識競賽等項目。

在整個活動中，每項比賽環節以時間長短定輸贏，考驗每個參與選手的反應速度。此外，此次趣味運動會還增加了布達拉宮微型消防站技能比拼項目。

據瞭解，這是西藏全區首個以趣味消防運動會的形式增強幹部職工的消防意識，以及處置應急、突發災情時消防器材的使用。

(旺報 )