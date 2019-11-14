布達拉宮的消防趣味運動會 12:402019/11/14 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 布達拉宮的消防趣味運動會。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 布達拉宮的消防趣味運動會。（照片取自中新網） 11月13日，布達拉宮管理處、拉薩市布達拉宮消防救援大隊共同舉辦第三屆布達拉宮消防趣味運動會，守護世界遺產安全。布達拉宮管理處工作人員參與了此次趣味運動會的滅火器選擇滅初期火災、操作消防裝備打瓶子、知識競賽等項目。 在整個活動中，每項比賽環節以時間長短定輸贏，考驗每個參與選手的反應速度。此外，此次趣味運動會還增加了布達拉宮微型消防站技能比拼項目。 據瞭解，這是西藏全區首個以趣味消防運動會的形式增強幹部職工的消防意識，以及處置應急、突發災情時消防器材的使用。 (旺報 ) #消防 #布達 #布達拉宮 #運動會 #趣味 也許您會感興趣 推薦閱讀 《救火奶爸》遇屁孩沒轍 04:102019/11/10 娛樂新聞 約翰西南敬佩消防員 拯救大眾犧牲自己 04:102019/11/10 娛樂新聞 長青趣味運動大會 侯友宜與長者一起動健康 14:462019/11/10 生活 一銀慶120年 辦公益運動會 04:102019/11/11 金融．稅務 長青趣味運動會 2000長者動健康 04:102019/11/11 地方新聞 全球人壽運動會熱力開動 04:102019/11/12 產業特刊 《國際產業》與布蘭特、WTI抗衡，中東將推出Murban期油合約 14:492019/11/12 財經 中東推新指標原油 欲與西德州和布蘭特抗衡 00:442019/11/13 財經 抗衡西德州、布蘭特 中東擬推新原油期貨 04:102019/11/13 全球財經 台灣消防創舉 新北消防幹部赴法指揮官訓練 13:102019/11/13 社會 兩岸熱門新聞 城大校園遭嚴重破壞 宣布取消全校畢業禮 - 兩岸 - 工商 大學、銀行停擺 浸大生築投石機防守 - 兩岸 港媒傳林鄭召集官員研擬實施宵禁 - 兩岸 傳林鄭研宵禁 譚耀宗質疑港警人手不足 無能力執行 - 兩岸 出人命！港清潔工因政見口角遭磚砸頭 傳已腦死 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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