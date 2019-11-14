苗栗縣長徐耀昌談國民黨不分區

國民黨不分區立委名單昨日正式出爐，黨內意見分歧，引起藍營青壯派反彈，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，14日被問到對不分區名單的看法，他認為「年紀到了，該要退就要退」，希望黨中央培養優秀的年輕人接棒，才是長治久安之計。

苗栗縣長徐耀昌今日親赴民進黨服務處，頒贈當選證書給遞補議員，會後受訪時，被問到藍營不分區立委名單，他認為決策者列名單，不應依自己的喜好，應注重政治的倫理，比起民進黨年輕化，他也認為扶持新生代是國民黨應該學習的地方。

徐耀昌說「我想高層應該要做什麼事決策，要稍微理智，讓大家都能感受到不分區立委，不是說我喜歡誰，或者有什麼特定的不好，應該族群，還有在政治的倫理，國民黨比較起民進黨，要學習的地方，民進黨都年輕化，我個人也是認為說，年紀到了，該要退就要退，培養更年輕、更優秀的年輕人起來，我想這才是長治久安之計，希望國民黨加油。」

(中時 )