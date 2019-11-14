1名時髦開BMW女子，將車停在中市1家服飾店旁，進店內翻看服飾，趁隙將看中的服飾大剌剌地塞進包包或直接丟進車內，短短10鐘內連偷3次。事後，店家發現商品短缺，調閱錄影監視器影像發現竊賊現形，店家向警方報案並將影像PO上網路，網友大罵：「有錢開雙B，沒錢穿新衣」。

位於台中市五權路的1家服飾店向台中市第一警分局西區派出所報案指稱，該店在11月12日16時許發生竊案，並提供嫌犯所駕駛的自小汽車車牌號碼，警方獲報已鎖定聯繫車主進行調查中。

店家指出，1名開BMW名牌車女子，停在路旁進入店內翻看吊掛服飾，趁老闆娘在招呼其他客人時，將看中的衣物偷走，直送車內，折返再下手，短短10分鐘就連偷3次。店家發現商品短缺調閱監視影像，才發現竊賊，並將影像PO上網，提醒其他店家小心。

由監視影像可見，該女子還拿起服飾量比是否合適，將數件服飾連衣架捲起，趁隙帶走，直接就近放進停在路旁車內；有時，將服飾塞進攜帶的包包內，動作相當從容純熟。

此事在網路引發熱議，有網友罵說：「下死下正」、「有錢開雙B，沒錢穿新衣」、「也許她生病了」；還有自稱曾做服飾業提供經驗，建議店家「一定要追究，不然會再來」。

(中時 )