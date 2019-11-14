乖乖魅力驚人！台南市衛生局首度與乖乖股份有限公司合作推出衛教宣導品「1925乖乖鑰匙圈」，推廣24小時免付費安心專線1925、珍愛守門人123步驟及心情溫度計APP等訊息，首批推出1800個，不到一天全部被搶光，衛生局林森辦公室一早就湧入排隊人潮，衛生局也特別呼籲民眾不要上架販售，以免失去衛教宣導美意。
衛生局強調，此次活動主要宣導全國24小時免付費安心專線1925、珍愛守門人123步驟及心情溫度計APP，是希望市民提供民眾關心自己及親朋好友使用，衛生局特別呼籲市民不要上架販售鑰匙圈，這樣有失當初宣導安心專線1925的美意。
台南市長黃偉哲希冀打造台南成為希望家園，特別請大家加入台南市心理衛生中心「好心情」臉書粉絲團；衛生局仍會持續維護及促進市民健康辦理相關活動，期望我們的市民生理、心理都健康，成為本市珍愛生命守門人。
(中時 )
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