國民黨公布不分區立委名單，引發黨內青壯派議員不滿，前新北市長朱立倫今（14）日為立委參選人林國春輔選時表示，這次大選每一張選票都要能產生相互支持的力量，昨天的不分區名單的確引起一些爭議，也會影響總統和區域立委選舉，黨中央可能要把戰略思維更清楚向大家說明，例如說，這次我們特別重視經驗傳承，所以要一些資深的，或是考量區域的平衡，黨中央必須向大家說清楚。

朱立倫說，青年議員的反彈主要是在安全名單內沒有任何青年代表，這比較遺憾，畢竟國民黨不能離青年那麼遠，一定要讓年輕人有希望。

朱立倫表示，現在不是他個人滿不滿意，而是社會買不買單，看來只能更努力在區域立委和總統大選上加油，韓國瑜市長在選舉當中很辛苦，我們最高的目標就是總統大選勝選、國會過半，不管區域、不分區所有提名的都要能夠加分，這才是最重要的。

朱立倫提到，新住民很重要的族群，這次也沒有在安全名單內，的確是比較遺憾的，國民黨未來選戰策略要如何補救這塊，可能還要花費很多努力。

媒體問到，這次名單中有被認為和對岸走得近的邱毅、吳斯懷，會不會對傷害到民黨的選情？朱立委回應，不分區名單一定會有很多元的代表，他不針對個別多元代表評論，每個都有他的戰力和代表性，最重要還把是整體戰略思維告訴民眾，第一，多給年輕人機會，第二，多培育未來的縣市長和國會戰將，黨中央可能要花點心力和社會溝通，讓大家了解這分名單的戰略思維。

朱立倫強調，絕對不能單考慮不分區名單，更重要的是怎樣幫總統大選加分，幫區域立委勝選，這才是關鍵。

(中時 )