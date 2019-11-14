「奧林匹克百年公園有一枚炸彈，你們只有30分鐘。」世人第一次知道李察朱威爾這號人物是在1996年的亞特蘭大爆炸案中，身為第一個發現炸彈並報警的保全，李察朱威爾及時報警並協助疏散群眾，拯救無數人命的英勇行為使他成為一名英雄。故事由克林伊斯威特執導，根據真實事件改編的《李察朱威爾事件》，描述當不實的報導被當作事實時，真相會如何被遮掩的故事。

保羅華特豪澤（左起）、山姆洛克威爾與導演克林伊斯威特。（華納兄弟提供）

事發幾天後，李察朱威爾成為美國聯邦調查局的頭號嫌犯，受到媒體和大眾的詆毀與唾棄，他的人生也瞬間分崩離析。深知自己是無辜的李察朱威爾向反體制的獨立律師華森布萊恩求助，希望他能夠證明自己的清白，然而華森布萊恩在奮力為李察朱威爾洗清罪名的過程中卻發現，他一個人的力量是如此薄弱，因為這次除了必須對抗聯邦調查局、喬治亞州調查局及亞特蘭大市警署的強大勢力，與此同時，他也必須說服李察不能單純地信任這些試圖毀了他人生的人們。

電影由奧斯卡金像獎得主山姆洛克威爾飾演華森布萊恩，凱西貝茲飾演李察的媽媽芭碧，喬漢姆飾演聯邦調查局調查此案的主要探員，奧莉菲亞維特飾演《亞特蘭大憲法報》的記者凱西史克魯格斯；以及保羅華特豪澤飾演李察朱威爾。 劇本改編自瑪麗布倫納為《浮華世界》雜誌撰寫的一篇報導「美國惡夢」，克林伊斯威特除了執導，也透過他的馬爾帕索製作公司擔任製片。電影2020年2月21日在台上映。

(中時 )