◎卡哇伊!高鐵卡娜赫拉彩繪列車來了

日本知名插畫家卡娜赫拉筆下最可愛的小動物「P助」與「粉紅兔兔」登上高鐵列車。台灣高鐵公司表示，這款療癒系的彩繪列車今天正式首航，未來10個月旅客都有機會搭乘到。高鐵會在網頁上公布近期營運班表，喜歡的粉絲千萬別錯過。

◎安卓手機狂噴電 禍首是WhatsApp

智慧型手機時代開始之初，就打響名號的即時通訊服務 WhatsApp，近日被發現 Android 版本更新，加入了可以透過指紋辨識來解鎖 WhatsApp 之後，出現了更為耗電的情況，引發了網友抱怨。如果你也是 Android 手機使用者，而且也有使用 WhatsApp，可以來看看有什麼方法可以自救！

◎夜店門口撿屍 軍人扮友人性侵

吳姓男子前年在軍人服役時，趁台南夜店打烊後「獵物」，他看到一名女子醉坐在夜店門口，向夜店人員謊稱是她友人，然後載往摩鐵撿屍性侵2次；最高法院維持歷審判決，認定吳男犯後未見悔意，迄未賠償被害女子，依加重乘機性交罪將他判刑4年定讞。

◎張善政為民眾黨拉票 柯P這麼說

國民黨不分區立委名單引發爭論，國民黨副總統參選人張善政今接受電台訪問時，脫口說出「政黨票還有民眾黨可以投，只要不要投民進黨就好了。」身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲14日表示，「我要說謝謝嗎？」

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(中時電子報)