美國政府及軍方高層近期不斷施壓韓國續簽「韓日軍事情報機密保護協定」。南韓媒體報導，外交部長官康京和正安排訪美，說明韓方決定終止的立場，降低韓美雙邊負面影響。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓外交部今天表示，正在安排外交部長官康京和下週訪美會晤高層官員，說明南韓決定終止「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）的立場。

報導指出，康京和若訪美成行，將說明韓國政府終止GSOMIA是不得已選擇，強調不會影響韓美關係。南韓政府決定終止GSOMIA後，康京和曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話並說明韓國立場，蓬佩奧對此決定表達失望。

康京和近期臨時安排訪美，主要是美國一再擴大對韓施壓要求續簽GSOMIA。上週，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）和國務院主管東亞太事務的副助理國務卿納柏（Marc Knapper）訪問韓國，呼籲續簽GSOMIA軍情協定。

本週則由美軍高層促請韓方續簽GSOMIA。美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）12日會晤日本首相安倍晉三後表示，美方希望在GSOMIA終止前解決這一項問題。

接下來，韓美聯軍司令兼駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）12日也說，終止GSOMIA可能釋放我們軟弱的錯誤信號。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）13日接受媒體訪問時指稱，他將於15日出席韓美安保會議（SCM），關切GSOMIA協定，相關爭論只會有利於北韓和中國。

報導指出，康京和會晤美方高層時仍將強調只有日本撤銷貿易限制措施，韓方才可能重新考慮終止決定的立場，但能否獲得美方理解還是未知數。不過，美國視GSOMIA為韓美日聯手牽制北韓和中國的象徵，一旦終止這一項協定將有損自身安全利益。

另外，康京和正在積極考慮22日至23日出席在日本名古屋舉行的二十國集團（G20）外長會議。若確定出席，屆時可能會與日本外相茂木敏充磋商GSOMIA議題。

(中央社)