百年茶廠「華剛」也共同加入「秋冬微旅大台中聯合行銷」活動，推出9折優惠的茶品。（馮惠宜攝）

台中知名下午茶餐廳蘭羽館，也共襄盛舉，邀請大家來台中參加秋冬微旅，並來體驗歐式下午茶。（馮惠宜攝）

迎接2020年台灣燈會在台中，並抓住交通部暖冬旅遊補助尾巴，中彰投12個旅遊觀光產業鏈協會在台中市國際觀光發展協會號召下14日在全國大飯店舉辦「秋冬微旅大台中聯合行銷」，超過50家業者釋出一連優惠活動，邀請海內外民眾來台中旅遊品美食，體驗生活首都的美好。

「不再單打獨鬥、這是打群架」台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，台中市是中台灣觀光旅遊的領頭羊，為凸顯中台灣深度旅遊的競爭優勢，並強化台中國際觀光整合實力，台中市國際觀光發展協會因此誕生；此次更整合整個觀光產業鏈共同行銷，配合「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」、夜市消費券，要讓更多業者一起釋出優惠，發揮磁吸效應。

「2019年秋冬微旅大台中聯合行銷」活動14 日起至12月20日間展開，以「微旅大台中」為主軸，運用豐富的地方觀光資源及在地人文時尚、自然生態及美食藝饗的串聯，以「食、宿、遊、購、行」的旅遊計畫之熱門景點推薦，結合旅館住宿服務及各具特色之餐飲美食、糕餅、好禮等-推出各式優惠專案。

參與的包括台中市觀光旅館商業同業公會、台中市旅館商業同業公會、台中市旅行商業同業公會、台中市糕餅商業同業公會、台中市旅遊協會、台中市溫泉觀光協會、台中市好禮協會、台中市產業故事館發展協會、台中午茶拾光協盟。

柴俊林也預期透過此次「2019秋冬微旅大台中聯合行銷」活動，可望將旅遊人數、整體產值至少推升10％成長。尤其活動期間還有「2019台中國際花毯節」登場，接續著讓人期待的「2020台灣燈會」，亦將在聖誕節揭開序幕，秋冬的大台中萬分精彩，值得期待。

(中時 )