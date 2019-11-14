人文薈萃的金城鎮遍布古蹟和歷史建築。圖為著名景點「清金門鎮總兵署」。（李金生攝）

金城鎮水頭是著名的僑村，「得月樓」曾是全島最的建築。（李金生攝）

金城鎮以豐富多樣的文化張力和人文溫度一舉摘下「2019台灣城鎮品牌獎」文化傳承創新獎，鎮長李誠智（右）親自赴台受獎。（金城鎮公所提供／李金生金門傳真）

金門有「閩南文化基因庫」之譽，人文薈萃的金城鎮以豐富多樣的文化張力和人文溫度一舉摘下「2019台灣城鎮品牌獎」文化傳承創新獎。鎮長李誠智親自赴台受獎，未來將帶領團隊用心打造魅力小鎮，往「金門之鑰」的目標大步邁進。

金門人口最多，政經中心所在的金城鎮，以其遍布的古蹟與歷史建築，融合傳統閩南文化、僑鄉文化與戰地文化的多樣人文底蘊，被視為走逛這座文化島嶼的窗口。

其中，明、清以來開始發展，至今已有700年歷史的後浦古樸小鎮，以其民初的典雅街屋建築，呈現包羅經濟生活和人文美質的內涵，表現「處處景點、處處驚奇」的特色，讓它在2012年入選「全台十大觀光小城」。

近年來，金城鎮公所與當地鄉親透過農曆四月十二日「金門迎城隍」一年一度全島規模最大的民俗活動，打造金門傳統廟會慶典及宗教觀光特色，讓各地遊客看到已有300多年歷史，兼具老金門的質樸與新金門的活力，因此獲得「2019台灣城鎮品牌獎」文化傳承創新獎的榮譽。

這項由全球品牌協會舉辦的評選，評分項目包括形象識別設計經營、文化傳承生活創新、品牌深耕創意行銷、智慧數位未來策略、環境教育與綠色經濟等6大面向。

鎮長李誠智表示，「臺灣城鎮品牌獎」以「U Towns, One Future World」為號召，目的在徵選出台灣城鎮精神的代表，從中挖掘跨域加值的典範，並提升台灣的全球競爭力。金城鎮成為第1個，也是唯一的離島獲獎鄉鎮，獲獎城鎮將透過全品會與1-2名外國研究生合作，邀請研究生於各獲獎城鎮駐點1-2個月，進行本地生活體驗，並通過多元媒體協助行銷，藉以提高城鎮國際曝光率。

李誠智說，未來將延伸城市發展輻射力，將建設觸及城鎮各個角落，包括歐厝、水頭及珠山等傳統聚落、建築，以及金門城舊址的維護保存在內，彰顯金城鎮的人文魅力與城市競爭力。

(中時 )