台中市議員楊正中14日在教育文化業務質詢時指出，西屯區幼兒園需求最多，公共化教保服務比率卻最低；且全市公幼有668班，但僅10班為幼幼園專班。為此，楊正中要求教育局應重新檢視公共化幼兒園及幼幼班的設置，以滿足地方幼兒父母需求！

楊正中指出，107年度臺中市公、私立幼兒園招收幼兒約9萬，其中西屯區幼兒園人數有11106人，佔全市比率12.2％。但是西屯區公共化教保服務比率卻僅佔6.48％。明明需求最多，但供給卻最少。因此，楊正中也要求教育局應重新檢討公幼設置地點，應以需求高為優先。

楊正中說，臺中市公幼總班數有668班，僅開設10班幼幼班，且多數皆為3至5歲的混齡班。從班數比例可以見得，連政府都不願意開設幼幼班，是以成本太高。儘管先前中央政府也很有誠意開出2歲以上未滿3歲幼兒續留公共托育、準公共化托嬰仍給予補助。

但就幼兒成長來說，2歲以上幼兒活動量開始變大，因此相較於幼兒園，托嬰中心太靜態了，對於2歲以上的小朋友實在無法滿足他們的需求。為此，楊正中也要求教育局應增設2歲專班，不要讓這些小朋友無處可處！

教育局指出，市府108學年度於至善國中及安和國中設置非營利幼兒園，各招收3班，重慶國小附幼增設2班，泰安國小增設1班，總計9班，核收270人。

為再擴增西屯區公共化教保服務量，教育局已規劃109學年度再於何厝國小附幼增2班，大仁國小附幼增1班，總計3班，核收90人，市府會再持續盤整餘裕空間積極推動。

(中時 )