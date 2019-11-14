國民黨2020不分區立委名單曝光，首度出現警界代表葉毓蘭，讓長久以來低迷的警消士氣為之振奮，但師大政研所教授范世平日前卻指出，葉毓蘭過去曾支持「送中條例」，也曾反對何韻詩來台，恐讓台灣人感到唇亡齒寒，產生更多的「亡國感」，形同挑戰台灣人的認知底線，難獲得年輕族群和非軍公教族群的支持。葉毓蘭聞訊爆氣在臉書反擊,，「范世平教授，請您一定要自重，做為大學老師，最低的標準是要有證據說話。」

葉毓蘭在臉書上PO文表示，我的FB上突然來了許多蒙面人，對我進行抹黑抹紅，還說我是中共的同路人。當然，還有師大的范世平教授直接說我過去曾支持「送中條例」，也曾反對香港歌手何韻詩來台。

葉毓蘭表示，「我從來沒有支持過送中條例，因為從來就沒有一個條例叫做「送中條例」，我支持的是各國加強司法協助、執法合作及擴大引渡範圍等方式，共同合作打擊跨國犯罪。」

葉毓蘭說，六月初她在臉書上寫到: 【現在的陳同佳案，就像撞死送報孝子的印度裔英國人林克穎不能回台服刑，不過是觸動許多人心中的痛。在伸張正義不應有國界的理想下，香港政府的修正現行《逃犯條例》確有其需要，但也希望中國大陸應該在獨立審判、司法程序正義、人權保障上要多做努力，消弭外界的疑慮，希望香港的反送中早日和平落幕。】

而且葉毓蘭也強調，奇摩新聞再轉載她的臉書文章時，有位讀者在下面留言:「 說得好, 這篇文章是在沒有政治的干擾, 完全是以犯罪的觀點去看這個逃犯條例. 如果沒有這個條例，受害人的家屬正義何以伸張? 犯人利用法律漏洞 在玩面趴趴走, 家屬痛苦一輩子. 林克穎用了台灣政府好多年的時間 才讓他在英國受審. 用的也是這招[ 台灣的司法不明 人權不好], 被撞死的送報生的家屬 情何以堪??」

至於何韻詩，葉毓蘭解釋，「我也從來沒有反對他來台。我只是就法論法，何韻詩以免簽入台，只能觀光，不能參加政治活動，」所以她也在臉書上說:「何韻詩拿的是加拿大護照，觀光簽證來台，絶對不能從事與觀光無關之活動，全世界的國家都是一樣…我們的內政部長、行政院長竟然為何女護航，真的是毫無國家主權的認知，讓國際看笑話，何女要來台遊行、接受政治性的訪問，在辦理簽證時就應該述明，甚至應該由民進黨出具邀請函，再由何女向駐加館處申請，核准後才能來台。」

最後葉毓蘭說，司法管轄權、外國人入出境的准駁，都是國家主權的表現。我在維護中華民國的主權，師大的范世平教授，您知道你在說什麼嗎?

(中時電子報)