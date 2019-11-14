陸劇《沒有秘密的你》由戚薇、金瀚、王陽明主演，其中王陽明飾演律師為殺人犯做無罪辯護，引發網友熱議，網路點擊累計超過10億人次觀看，彷彿《我們與惡的距離》情節再現，吳慷仁當時在《與惡》被潑糞，王陽明則被入戲的網友飆罵「真想賞你幾百個耳光」，甚至還有網友叫他去吃屎。王陽明親上火線解釋，曾詢問過從事法律相關工作朋友，為潛在的「壞人」辯護是否有違人道主義？因為遵守「疑罪從無」讓壞人逍遙法外是否是種錯誤，這個原則必要性在哪裡？

《沒有秘密的你》劇中一段「律師該不該為殺人犯辯護」情節引發網友正反討論，甚至連主演王陽明都逃不過入戲的網友謾罵，王陽明透過微博隔空解釋，表示理解觀眾的激烈反應，但作為律師就應該無差別對待，這才是一個律師應有的職業操守。

他說，雖然快進入到5G時代，但是真相的發掘依舊非常艱難，「沒有人擁有上帝視角，我們只能依靠制度和人力，去最大化地複盤真相。在沒有宣判之前，任何人不能被定義為犯罪者。律師保護的並不是他作為一個犯罪者的權利和尊嚴，而是一個人類的權利與尊嚴」。

他親上火線解釋後，不少網友替他「辯護」，認為王陽明演技精湛，觀眾其實是站在上帝視角罵角色，王陽明飾演的律師只是被蒙在鼓裡不知道真相，更認為「當他做出選擇的這一刻，一定深信正義也許會遲到，但是絕不會缺席」。圖/WeTV提供

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