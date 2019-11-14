世界12強棒球賽已進入複賽超級循環賽階段，中華隊技壓波多黎各、委內瑞拉，但敗給日本、墨西哥，在已無退路情況下將士用命，7:0完美封韓打出令人感動的一役，接下來對陣美國、澳洲只要全力求勝，仍有希望進軍東京奧運。本週達人要告訴彩迷在關心中華隊戰況同時，投注12強賽事在此階段請鎖定「小分」。

本屆12強分為三組，預賽階段共計18場比賽，兩隊總得分超過8分的場次有8場接近半數，其中以A組墨西哥區5場最多。A組大分原因和比賽場地海拔高空氣稀薄有利飛球拉長距離有關。C組則是強弱最為分明，因此常出現單隊遭對方封鎖內容，全數場次沒有總分過7的比賽。

進入複賽階段，比賽得分總和下修的狀況更為顯著：目前8場已賽畢場次中，得分3分以下就有3場(台0：2墨；澳0：3墨；澳2：1美)，另有1場4分(墨1:3日)、1場5分(澳2:3日)、1場6分(美1:5韓)、2場7分(台7:0韓；美4:3日)，說到這，彩迷應該很清楚知道大小該如何選擇。

超級循環賽比分走小原因其來有自，一是因為能晉級的球隊多在預賽就安排一、二號先發強力壓制，例如我國的江少慶、張奕，這樣在適當天數休息後，他們能再次登板掌握重要的複賽開局。二則是短期賽事即便情蒐完整，實際的投打對戰仍會以投手因打者對其熟悉度低較佔上風，所以低比分高張力的內容時而可見。

接下來的4場複賽，依序是台@美、墨@韓、澳@台、韓@日，用7.5分當盤口值基準，達人大膽推薦可全數繼續押寶小分，同時鎖定勝分差玩法的1到2分包牌，因為已無全勝隊伍，戰情將是互咬比較對戰決定戰績，而攸關奧運資格的美洲、亞洲兩區各隊都未完全絕望，勢必場場都形成拉鋸硬仗。

大家也不要忘記週五與週六重要的兩場中華隊賽事，「相信中華，買張運彩」！中華隊贏球我贏錢的感覺，絕對是飛天high啊！

(中時電子報)