內埔鄉一處民宅14日清晨傳出火警，三代同堂一家6口遭奪4命，46歲李姓男子與7旬雙親、10歲二女兒命喪火窟，14歲大女兒、9歲小女兒則受困3樓窗邊成功獲救，受有吸入性嗆傷，目前在加護病房救治；大女兒的老師指出，李同學愛跳舞在校人緣好，一早獲訊時不敢讓同學知道。

一場無情大火吞噬李家4條人命，就讀內埔國中的14歲大女兒、東寧國小的9歲小女兒倖存，倆姊妹目前在國仁醫院加護病房救治，一早2人學校的校長、老師都前往探視，當中國中老師邱智宏指出，李姓同學是班上的數學小老師，大家都很喜歡她，還不敢讓大家知道她的狀況。

邱智宏說，李姓同學為人樂觀又大方，做事又盡責，熱愛舞蹈、是學校的女排，同時很積極參與學校活動，同學們都很喜歡他，早上聽到這個消息時，還不敢讓同學知道，待中午過後會與輔導老師商量，稍微向同學講一下狀況。

東寧國小校長黎毓輝則稱，早上開會時已讓全校老師知道這件事，老師們也將依事情輕重讓學生知道，同時也將透過學保、獎學金發動急難救助，後續也會展開輔導，目前小朋友的情緒還很不穩。此外，屏東縣長潘孟安也到醫院探視倆姊妹，為他們加油打氣。

(中時 )