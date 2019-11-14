新化林場苞舌蘭盛開，15日還將舉辦觀摩會。（新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

台南區農業改良場將於11月15日上午10時在中興大學新化林場辦理「苞舌蘭原生地復育及庭園利用觀摩會」，歡迎農民、農民團體及相關業者參與，認識已列為台灣極危物種苞舌蘭。

台南區農業改良場場長鄭榮瑞表示，苞舌蘭又稱紫蘭，原產在中南半島及南太平洋諸島，超過40種，其中在台灣蘭嶼和綠島也有原生種。蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。

台南區農業改良場2003年開始收集、栽培苞舌蘭，並進行苞舌蘭的雜交育種、栽培及推廣工作。先後已育出花序集中、植株較小型的台南1號、2號苞舌蘭品種，適合盆缽及花壇種植。今年新育出的苞舌蘭台南3號、4號，為花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植。

苞舌蘭英名為Garden Orchid，即庭園蘭花的意思，非常好種植，可以直接種植在庭園地上，也可作為盆栽，放置於陽台或室內明亮處觀賞。台灣夏天氣候炎熱，耐熱的草花種類不多，夏天正值苞舌蘭的開花期，剛好可以填補這個空檔，在中南部平地花期可以維持3個月以上。

農改場本次觀摩新品種在中興大學新化林場內種植已長達半年，極適合綠蔭下的景觀綠美化，希望藉由觀摩會，讓大家瞭解苞舌蘭育種栽培及庭園利用，有興趣的業者可透過非專屬授權的方式技轉取得

由於苞舌蘭具有比草花容易栽培且花期長的特性，農改場希望能推廣於各遊樂區、機關、公園以及庭院種植，成為台灣各地常見的景觀花卉。目前是秋高氣爽季節，民眾到新化林場爬山吸收芬多精的同時，也不要忘了到場內學生實習館前欣賞苞舌蘭之美。

(中時 )