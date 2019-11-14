一名吳姓軍人，見一名在酒店上班的女服務生醉倒，叫計程車將人載到摩鐵性侵，女子酒醒驚見全身赤裸又下體疼痛，又見陌生人躺在一旁，報警提告性侵，最高法院駁回吳男上訴，判刑4年定讞。

2017年11月3日凌晨五時許，吳男騎車經過，見女子不勝酒力醉倒，停下車後向夜店店員表示與女子是朋友，隨即叫計程車後將女子扶上車，帶到市區一家汽車旅館撿屍。

女子隔天中午醒來，發現自己全身赤裸，且下體疼痛不堪，吳男又躺在一旁，當場質問吳男才知與發生2次性關係，不料吳男竟又要求女子再做一次，女子拒絕，改幫他口交。

吳男接受警方詢問供稱，與女子發生二次性關係都沒有戴保險套，1次有射精1次沒有，因女子追問緊張，才騙有戴保險套。

歷審都認定吳男構成乘機性交罪，危害女性人身安全與社會治安，犯後還辯稱女子答應隨他去開房間，狡辯趁醉性侵事實，且至今未賠償被害人，依陸海空軍刑法判刑4年定讞。

(中時電子報)