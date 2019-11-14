秋冬流感疫苗明起首波開始施打，對象是「國小至高中學生及醫事人員」、明年1月1日是其他公費對象。疾管署表示，這次施打分三個期程進行，主要考量減少流感散播，未及優先施打的對象，也可考慮自費施打。

衛福部疾管署長周志浩表示，今年疫苗供應受到世界衛生組織較晚宣布及疫苗供應吃緊影響，所以排三個期程，第一個期程在明天對學生的醫事人員優先施打，接下來12月8日對65歲以上長者及學齡前幼兒陸續施打，主要是經過專家委員會的討論後，先由醫事人員及學生施打，減少流感散播，其他的對象是可以考慮自費施打，如果不知在哪裡可施打，可打1922詢問。

蘇揆上午也就「流感疫苗接種計畫」提示， 冬季流感季節即將到來，要預防流感，接種疫苗是最具效益的方法，他4月初就核定從今年起，將公費流感疫苗升級，全面採用四價疫苗，政府投入加倍的經費，共14.5億元，比往年增加近8億元，提供更完善的疫苗保護力(比三價疫苗多了一種疫苗株的保護)，讓6百萬國民健康更有保障。

蘇揆說，今年公費流感疫苗雖因全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後，以致分三階段施打。有人擔心太晚打疫苗，缺乏保護力，是不是要放棄公費乾脆自費施打疫苗，請衛福部持續協調疫苗廠商交貨狀況外，也請加強宣導，冬季流感疫情在明年1月才進入流行期，只要在明年春節前後的流感高峰期前施打，即可獲得一定保護力。

(中時 )