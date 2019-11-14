近年來有在持續關注美國職籃NBA的朋友們有沒有發現最終比分往往越來越大？2017-18球季場均總得分是212.7分，沒想到上個球季場均總得分一下飆升至222.4分，是甚麼樣的原因讓NBA得分暴增呢？其實這跟勇士以及火箭所帶起的三分風氣有關，根據統計2018-19球季聯盟的三分出手數比2017-18球季一共增加了7403球之多！

觀察本季開季，聯盟的三分浪潮並沒有受到勇士解體影響，目前場均總得分為220.7分依舊維持高檔。盤點一下開季得失分總和最高的幾支球隊，東區有進攻火力強盛的公鹿(231.7分)以及防守容易潰堤的籃網(240.6)和巫師(230.9)；西區當然不能忘了火箭(238.7)，還有節奏極快的灰狼(232.4)，另外戰績倒數兩名的鵜鶘(239.4)及勇士(232.9)得失分總和也是極大！

上述幾支球隊會常常打出超大比分的比賽內容，套一句電影-賭俠的台詞：『你知道，我知道，獨眼龍也知道！』，至於莊家一定比我們更為清楚！在此建議喜歡玩運彩的朋友們鎖定盤口容易看走眼的球隊，這樣才會有更大的獲利空間！新球季比對台灣運彩所開立的大小盤口與最終賽果，發現擁有歐洲雙星-唐西奇(Luka Doncic)與波辛基斯(Kristaps Porzingis)的達拉斯獨行俠最被小覷，獨行俠開季至今10場比賽開出了8場大分！場均得失分227.6運彩平均開出的大小值卻只在218.5-219.5左右。明日(11/15)上午09:00就有獨行俠大戰尼克的戲碼，尼克防守不佳大家不妨試試！

除了獨行俠以外大家還可以注意猶他爵士！禁區有2017阻攻王兼2018、19兩屆最佳防守球員戈博特(Rudy Gobert)坐鎮，爵士的防守簡直密不透風，本季到現在爵士的11場比賽中，僅打出2次大分跌破莊家眼鏡！場均得失分低至204而運彩平均開出的大小值卻在215.5上下，值得喜歡大小玩法的朋友們多多留意！

(中時電子報)