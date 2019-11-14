各政黨不分區名單陸續流出，前民進黨立委沈富雄今表示，不分區這個怪胎可以休矣！沈更直言：「最好笑的是，社民黨的創黨主席范雲竟棄社民黨，而排入民進黨的安全名單。」

此外，他強調，當前最猛的操盤者，在國民黨為吳主席，他一心一意剷除異己，為下任立法院長鋪路。在民進黨則為蔡英文，她毫不羞愧地從她一手核可的不分區委員中挑立法院長，現任是蘇嘉全，下任是游錫堃，國會議長由總統欽定，真是駭人聽聞！

沈富雄今在臉書指出，不分區國會議員為內閣制國家所特有，在總統制國家極罕見，在台灣則成為怪胎，例如不分區國會議員須嚴守黨紀，不許跑票，違者黨紀處分，情節嚴重者甚至開除黨籍。殊不知總統制國家的總統，其最大的能耐就是能得到國會Both sides of the aisle（中央通道的兩側）的支持，詹森（LBJ）總統是其中翹楚。

他說，這幾個近總統制的國家卻動輒得祭出黨紀，造成嚴重朝野對立，往往非打一架無以善了。

他指出，國會是代議士民主的最高民意機關，34席不分區占全部113席的30％，他們的〝民〞意基礎卻是新潮流、正國會、蘇系、海派、連系、馬系、吳系、郝系…甚至是救國團主任的夫人、前立委的夫人…等等不一而足。

沈表示，無不分區制度就沒有小黨生存的空間，有人甚至還主張增加名額，這是很大的謬論。小黨是制衡大黨的關鍵少數是內閣制國家的特色，但在總統制國家，小黨或淪為〝朝小野大〞亂政的幫凶，或依附總統的執政黨成為附庸，時力的洪慈庸、林昶佐棄時力而得到民進黨的禮讓，最好笑的是社民黨的創黨主席范雲竟棄社民黨而排入民進黨的安全名單。

他說，橘逾淮而為枳，不分區制到台灣就成為怪胎了。

(中時 )