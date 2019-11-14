台灣名模林志玲的婚宴團隊將利用南美館一樓走廊空間舉辦婚宴。（本報資料照）

台南市議員謝龍介14日質詢台南市長黃偉哲，確認台灣名模林志玲已與南美一館簽約，17日傍晚5時將在古蹟內進行世紀婚宴，黃偉哲認為林志玲的知名度有助於城市行銷，台南市以正面態度歡迎這場婚禮。

強調南美館租借沒有特權，黃偉哲表示，將來有市民申請舉辦婚禮儀式，只要沒有影響正常展出，市府都樂觀其成，但林志玲婚禮當天因會吸引民眾與媒體，台南市會出動更多的交通與維安管制。

黃偉哲表示，林志玲是台南女兒，在台南辦婚禮就是喜事一樁，林志玲雖不是皇親國戚，在世界各國卻有很大的知名度，她的婚禮，一定造成轟動，對城市行銷是好的，台南市政府基本上是站在正面的、歡迎的城市行銷態度，配合這場婚禮。

不僅歡迎，黃偉哲表示，台南市政府還會循古禮準備「嫁妝一牛車」贈送林志玲與台南女婿AKIRA，嫁妝內容預計15日曝光。

台南市文化局長葉澤山表示，林志玲委託的台南晶英酒店與南美館方已確認細節，婚宴租借範圍非古蹟本體，而是位於後方新建廊道，館內不可有明火，食物都是在館外煮食後送入場內，整場婚宴在一樓進行。

葉澤山表示，南美館下午5時閉館，因此林志玲婚宴團隊只能在17日下午5時後進行婚禮布置。

(中時 )