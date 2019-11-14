在美國總統川普默許下，土耳其對敘利亞北部庫德族發起攻勢，引起北約與國內政壇抨擊，美土關係一度緊張，庫德族也迫離開土敘邊界。不過川普13日在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）時，不僅自稱是艾爾段的鐵粉，並稱他與庫德族「關係良好」。

川普13日在白宮會晤土耳其總統艾爾段時，不僅自稱是艾爾段的鐵粉，並稱他與庫德族「關係良好」。

雖然川普10月撤軍敘利亞，對土耳其進軍敘國「亮綠燈」，但土耳其攻打美軍盟友、先前對抗「伊斯蘭國」庫德族民兵，造成雙方上百戰士、平民身亡，讓川普一度加強對土國施壓，並怒嗆將祭出制裁與調高關稅之外，並致信艾爾段要他「別當蠢蛋」，用人道方式處理將會名留青史，呼籲雙方趕快達成協議。之後，在美強力介入下，土耳其同意停火於敘利亞東北部停火，讓庫德族民兵得以撤出土敘邊界線以南32公里寬的緩衝區。

不過據美媒《CNBC》13日報導，川普在會晤艾爾段時表示，表示他相信艾爾段與庫德族「有良好關係」，「許多在土國內的庫德族活得好好的，不但快樂且享有教育與醫療照顧」。川普也表示，美國與庫德族有一段很棒的關係，並與他們並肩作戰下，成功擊退了伊斯蘭國，並補充說「我認為艾爾段總統或許曾與庫德族有些摩擦，但他與庫德族關係是不錯的」。

而在川普與艾爾段的聯合記者會上，川普也避談先前美土外交爭紛，只強調寧願把焦點放在中東和平進程，甚至自稱是艾爾段的「忠實粉絲」，兩人有一場「美好且成果豐碩」的交流。川普同時也敦促艾爾段勿購買俄羅斯製造的飛彈防禦系統，將此事稱為兩國重大挑戰，希望能化解爭端。

至於對於外界質疑為何不與駐敘庫德族人談判，艾爾段表示土耳其與庫德族之間沒有問題，「有問題的是恐怖組織」，他更以自己所屬政黨「正義與發展黨」為例，該黨在土國國會中，就有超過50名庫德族的國會成員。

(中時電子報)