台北市私立幼兒園收費昂貴，許多家長盼能讓孩子有更好的學習環境，北市府就全市688家私立幼兒園查核，法務局今公布截至9月底共查獲14家業者違規，並依法裁處改善，其中，何嘉仁體系的「私立嘉霖幼兒園」，因超收、師生比例不符、未讓幼兒辦理團體保險等遭罰，裁處金額高達43萬8千元。

違規業者中還包含標榜「蒙特梭利教育」的私立卡爾維德蒙特梭利幼兒園，因超收、比例不符等違規，並於期限內未做改善遭罰23.7萬，教育局勒令停招1年。另外，康軒文教私立員工子女幼兒園因「帶領兒童至位立案樓層教學」遭罰，違規的14家業者中，目前5家已完成改善，其他8家仍在改善期間。

教育局專員徐華鮮說，幼兒園超收，會使孩童活動空間受限，且園方應向家長說明超收情形，並退還相關費用。另外，師生比例不符也會影響教學品質。

徐華鮮指出，依教育局規定，未滿3足歲的小班「師生比例」為1名老師可帶8名學生；中班「師生比例」人數，1名老師可帶15名學生，違規業者甚至有超收到26位學生。

記者今致電卡爾維德幼兒園，園方表示，近期內已做改善，超收部分也協助孩童轉園，未來也會多加注意；而私立賽凡提幼兒園因園長會議中無法回應，老師也不便透露細節。

育有4歲兒的陳先生說，把孩子送到私立幼兒園是希望能得到更好的環境，尤其是標榜雙語幼兒園或蒙特梭利教育學校費用更高，應要得到更好教育，希望政府能替家長把關，處理違規業者的情形。

(中時 )