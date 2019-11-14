落花生主產地為雲林、彰化及嘉義等地區，一年可種植二期作。本年度二期作落花生栽培面積預測為12,095公頃，預估產量31,534公噸，目前已進入採收期。為鼓勵農民轉作雜糧，促進地方發展具地區特色作物，確保農業永續經營，已將落花生列為重點發展作物品項，並輔導農民加入產銷履歷及建立契作契銷之集團化生產模式，提升國產落花生產業競爭力。

農糧署說明，近年推動大糧倉計畫，鼓勵農民種植雜糧作物，並結合對地綠色環境給付計畫、產銷履歷及集團產區運作模式，整合產區農民、農民團體或農企業，以集團化、農商合作生產方式，導入共同用藥、品質自主管理與品牌行銷，建構國產落花生安全、可溯源之優質品牌形象，提升國產落花生產業競爭力及穩定農民收益。尤其虎尾鎮農會就是推動落花生集團產區契作契銷的成功案例之一，該農會契作產銷履歷落花生面積?150公頃，加工廠並通過產銷履歷加工、ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理等驗證，並推出產銷履歷虎霸王花生系列產品，有效保障契作農戶收益。

農糧署進一步說明，落花生屬關稅配額保護品項，配額數量5,235公噸，國內農產品關稅配額標售規定，均由財政部於前一年度8月公告，標售關稅配額之進口權利依規定於前一年度11月中旬開標， 109年度花生關稅配額進口標售規定，財政部於本年8月15日公告並已於11月12日開標完成。業者自國外進口落花生需負擔在配額內關稅25%加上關稅配額權利金，配額外帶殼花生關稅每公斤42元，配額外去殼花生關稅每公斤64元，另倘進口數量超過基準數量，再加上配額外關稅之33.3%，透過關稅配額數量管制、加徵關稅等措施可增加進口成本保護國產農產品。

此外，為降低關稅配額內進口落花生影響國內產期價格，已自本年起將關稅配額之進口期間由原1月1日至9月1日，調整為1月1日至5月31日及8月1日至10月31日等兩個期間，以避開國內產期，保護國內落花生產業發展。

(工商 )