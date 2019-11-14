大西洋區雙雄波士頓棕熊與多倫多楓葉自1933年起，共在季後賽交手16個系列賽、83場賽事，是NHL歷史上最悠久的世仇組合，近三個系列賽交手更都打滿7場才分出勝負，可見競爭之激烈。本季棕熊戰力調整得宜，暫居分區榜首；楓葉走出傷兵困擾後，戰績也逐漸回溫。本週六(11/16)08:00，棕熊將作客挑戰楓葉，這場精彩的大西洋區內戰，冰球迷不容錯過!

棕熊本季除了保持一貫穩健的防守外，進攻端的成長也是戰績不墜的原因之一，上季前場主力柏格龍(Patrice Bergeron)與帕斯特納克(David Pastrnak)因傷缺陣合計達33場賽事，進攻重責都落在馬尚德(Brad Marchand)身上，儘管馬尚德繳出單季100分的生涯新高，仍無法帶領球隊擠身進攻強權之林。本季三人都健康出賽，輪番在進攻端做出貢獻，三箭齊發的棕熊，場均進球從上季的3.13球提升至本季的3.55球，攻守兼具的棕熊將劍指上季失之交臂的史坦利金盃。

不同於棕熊銅牆鐵壁的球風，楓葉過往幾季以凌厲的進攻聞名，上季重金網羅塔瓦雷斯(John Tavares)後，更一舉躍升為聯盟頂尖火槍部隊。在楓葉體系如魚得水的塔瓦雷斯上季不僅攻進47球之多，場上的牽制力也讓陣中新秀米納(Mitchell Marner)與馬修斯(Auston Matthews)有更多發揮空間，雙雙繳出生涯新高的94分與73分。身為球隊進攻中樞的塔瓦雷斯本季一度進入傷兵名單，楓葉在他缺陣期間僅拿下3勝4敗，所幸塔瓦雷斯歸隊後戰力逐漸回穩，本季依舊是東部不容小覷的勁旅。

棕熊與楓葉由於身處同區及連兩季季後賽狹路相逢，近兩年交手高達24場，對彼此戰力是再熟悉不過。以近期交手賽況觀察，楓葉大多居於下風，引以為傲的進攻頻頻失靈，近5次交手場均僅能攻進2球，進攻發動機塔瓦雷斯上季對戰棕熊的進球率更僅有5.9%，遠低於球季平均16.4%。此役棕熊的防守如能正常發揮，要在多倫多逞威難度不大，推薦「不讓分玩法-客勝」。

(中時電子報)