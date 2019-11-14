前最高法院法官楊絮雲不滿遭分案霸凌，提11項證據淚灑媒體，經監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟1年多來調查，發現最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周、人工作業異常、電腦系統缺陷等，違反法定法官原則，請司法院督促改善並對院長進行職務監督，高直言「鄭玉山院長需留校察看」。

監委高涌誠表示，法院事先以一般、抽象、中立的分案規則，隨機分派案件給承審法官，是法定法官原則的核心內容，最高法院早已知彭昭芬、楊絮雲等5位法官將於2017年9月7日報到，卻在8月28日做出變動，決議資深法官只處理聲字、抗字案件，其他訴字案件，包含特殊專庭案件，由5名新任法官專責處理，大減卷庫案件，對外交待。

監委陳師孟說，最高法院在2017年8月21日突然回過頭檢討庫房待處理的案件，赫然發現105年繫屬在庫房的幸福人壽案，質疑時間上這麼巧合，雖沒有具體證據指認有故意安排，但即使不是故意安排，也存在人為介入的空間。

高涌誠表示，5名新任法官報到後，分案法官直接從卷庫拿出包含幸福人壽案等8件特殊商事案件，直接指派楊絮雲處理，人為介入甚深，後續的電腦分案沒有意義，因為可受分案的法官只有1位，然最高法院辯稱是因為相關連案件所致。

高涌誠指出，RCA案至公開抽籤為止，共出現一般（非專庭）案件、勞資專庭案件及環安專庭案件等不同看法，顯示案件性質不易判定，進而影響分案時程，而RCA案也成為壓垮駱駝最後一根稻草，楊絮雲被分到後退回分案。

高涌誠說，RCA案最終於2018年3月13日公開抽籤分案，同時決議主辦法官停分5個月，然而最高法院新聞稿卻說除94年間總統當選無效案以外，無事先決定抵、停分案例，RCA案卻成為例外，顯有矛盾。

另外，高涌誠指出，監察院早於2016年11月29日對胡景彬提案彈劾，最高法院受理的2017年度台上字第3460號為監察院彈劾案相關刑事案件，其縱非重大刑事案件，因被告在監、且為貪污治罪條例案件，又為監察院彈劾案相關刑事案件，依規定應優先分案，豈料該案於2017年9月7日繫屬後，遲至同年11月6日始行分案，中間經過3次分案日都沒有優先分案。

監委蔡崇義痛心表示，最高法院院長德高望重，但調查期間和鄭玉山接觸，看到鄭時常文過飾非、掩飾問題，希望最高法院院長鄭玉山能自制、自律，司法院長許宗力能有智慧去檢討改進。

(中時 )