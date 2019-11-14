光田綜合醫院兒科醫師黃中明，日前意外在門診發現因皮膚疹就醫的病童罹患腎病症候群。（陳淑娥攝）

台中大甲區1歲半的李姓小朋友，因皮膚出現不明疹子到大甲光田綜合醫院就診，主治醫師黃中明發現孩子有泡泡眼、雙腿水腫等異常症狀，意外診斷出罹患腎病症候群，幸在早期發現及治療，且定期追蹤後復原，不需終身洗腎。

患者阿嬤擔心孫子長水痘，原本是看身上的疹子，但兒科主治醫師黃中明醫師發覺小朋友雙眼和下肢水腫，但尚未出現典型陰囊水腫，進一步訊問了解到病童最近吃得較少、雙腳也腫了一圈，經血液及尿液檢查確診為腎病症候群；至於皮膚上疹子並非水痘，是一般接觸性皮膚炎。

黃中明指出，腎病症候群是兒童常見慢性腎臟病，好發在2至6歲，造成疾病的原因很多，例如腎臟本身疾病（如腎絲球腎炎、膜性腎病變）、系統性疾病（如紅斑性狼瘡）、藥物（如非類固醇抗發炎藥物）、家族性過敏史或細菌病毒感染等，但多數罹病原因在目前醫學上仍屬未知。

黃中明解釋說，病童罹病時，由於腎功能不佳致大量蛋白質從尿液中流失，引起一連串身體機轉反應，如血中蛋白質濃度下降，血管內水分滲出血管外造成浮腫，更甚出現肺水腫、腹水、呼吸困難等狀況，病童亦可能有倦怠、嗜睡、食慾差等症狀。

此外，在蛋白質不斷隨尿液流失下，肝臟必須不斷再製造，易連帶引發高膽固醇症，另腎病症候群也會讓身體凝血機制改變，高血脂又高凝血情況下使得血栓機率增高，不論是動脈或靜脈栓塞都可能發生；當血中蛋白質不足最嚴重的情況就是休克、血壓降低，另一方面身體抵抗力變差，就容易發炎感染而面臨蜂窩性組織炎、敗血症等致命威脅。

黃中明提醒家長，在照顧小朋友時要特別留意病徵，最常見的病徵就是水腫，例如眼皮四周、陰囊及下肢，一般早上起床可能看到小朋友眼皮腫腫，也就是俗稱的泡泡眼，下午則會有陰囊或會陰部水腫或雙腳水腫情形，而下肢水腫有時會被照顧者誤以為是變胖，不以為意，以致較晚才發覺有異狀就醫。

黃中明表示，早期發現罹病，多數病童透過飲食和藥物控制都可以獲得很好的緩解改善，避免未來腎病變或終身洗腎的風險，多數病童在治療後都能康復、不用洗腎，不過腎病症候群是慢性病，一般治療過程約數個月，家長要有耐心配合醫囑。

(中時 )