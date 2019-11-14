李佳芬日前力挺韓國瑜的中英雙語教育，認為在家就可學習母語，並不一定要到學校學習，遭綠營車輪戰式的回擊。此外，李也痛批現在的教育國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」，讓很多媽媽很震驚及擔心，引來議論。名嘴苦苓則提出幾個問題，並直言「實在太不像話了」。

苦苓指出，李佳芬說「學校教母語是浪費資源」、還說「老師教母語都是騙人的」，「你以為會講什麼話就能教那種話嗎？那麼所有會講台語的人都可以去學校教台語囉？所有會講英語的人都可以去維多利亞雙語學校任教囉？」此外，苦苓說李曾提及「如果有人教不起學貸，一定是有難言之隱，政府就把它吃了吧！」他說借了錢竟然可以不還，還不用說明原因，這樣對老老實實還錢的學生公平嗎？這樣不是把政府當「盤仔」嗎？

李佳芬先前質疑「為什麼小學六年級要教孩子性高潮？小學三年級的孩子老師要教他如何肛教？」苦苓說全台灣都沒有這樣的教材，更沒有這樣的教師，「你難道不知道嗎？難道是被蒙蔽了嗎？」苦苓認為李藉由這個話題，牽拖到三年前高雄林老師教小學生戴保險套的事，「為什麼要無中生有、轉播謠言？因為這都是當年反同婚、反性教育的那群所謂愛家聯盟的人，故意編造出來的假消息，你心裡明白得很不是嗎？」他說李這麼做，只是為了要喚起這些人、鼓動他們當年「反同婚」失敗的不滿、能夠把票投給韓國瑜、達到「下架小英」的目的。

苦苓稱韓國瑜、李佳芬這對「驚世夫妻」真的是絕配，在台灣政治史上也是空前絕後，就算最後終於還是會落選，但是相信就算很多年以後，還是會有人提起「你都不知道當年那對夫妻有多恐怖…」津津樂道，名垂千古。

(中時電子報)