李準基是撩妹高手。（圖／中天提供）

甜死人不償命！最甜韓國綜藝《我耳邊的糖果》要在中天綜合台播出

韓國颳起的「實境秀」旋風又來了！這次是堪稱「最甜實境綜藝」即將席捲台灣，準備好一睹韓流明星們從未曝光的真實面？明星戀愛實境真人秀《我耳邊的糖果》請來永遠的初戀「崔智友」、花美男元祖「李準基」、性感甜美兼具的女神「朴敏英」隱藏身分透過電話與自己的「匿名好友」（通稱「糖果」）分享生活與訴說心事，彼此陪伴，激盪出令人臉紅心跳的「曖昧關係」，準備跟大明星們一起感受甜到蛀牙戀愛氛圍。

韓劇《冬季戀歌》2002年播出時在亞洲掀起一股淒美愛情熱潮，女主角崔智友也因此劇打開知名度，氣質超凡脫俗的她被稱為「智友公主」，是許多人心中的完美初戀。今年已44歲的崔智友，仍保持著牛奶肌膚、魔鬼身材，歲月似乎沒有在她身上留下痕跡，而在《我耳邊的糖果》裡，崔智友卸下以往冰山美人的形象，展現出戀愛中俏皮害羞的可愛模樣，將帶給觀眾大大驚喜。

說到韓流颳起的「歐巴」旋風，花美男「李準基」絕對是韓國男神的鼻祖！2005年因演出韓國電影《王的男人》與《我的女孩》，俊美的臉龐和演技征服了觀眾，2016年演出《步步驚心-麗》更是擄獲全亞洲女粉絲，其中經典台詞：「若妳與我的世界不同，我會去找妳，我的樹兒」融化了無數女人心，就請觀眾拭目以待李準基在《我耳邊的糖果》裡會說出哪些甜死人不償命的撩人語錄！

12/1起，每週日晚間10點敬請鎖定中天綜合台《我耳邊的糖果》。

(中時電子報)