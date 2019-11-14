本週是國際比賽週，有歐洲錦標賽（歐洲國家盃）資格賽、世界盃亞洲區資格賽和國際友誼賽等賽事，資格賽有許多強弱懸殊的對戰組合，因此不讓分盤常會開不出來，讓分的賠率可能也很低，由於國際賽常有過3關規定，既然要過關，那就「打蛇隨棍上」，多串幾場較有把握的比賽，賠率相乘也會有不錯獲利。

要怎麼找有把握的比賽呢？以歐錦賽資格賽為例，由於各組都進行過6至7輪賽事，強隊弱隊早已一目了然，例如A組的英格蘭，戰績5勝1敗，5勝全部讓分過盤，過盤率高達83.3%；C組的荷蘭與德國戰績也都是5勝1敗，扣除雙方交手的2場比賽，德國4勝全部讓分過盤、荷蘭4勝也有3場讓分過盤，過盤率75%。H組法國戰績6勝1和1敗，除了對勁敵土耳其1和1敗出了點亂子外，其餘6勝5場讓分過盤，唯一未過是作客1：0小勝冰島（冰島如今也不是弱隊了），表現也在意料之中。

J組義大利8戰全勝，其中6勝有過讓分盤，過盤率75%；而最讓彩迷滿意的當屬I組的比利時了，同樣8戰全勝，每一場都贏對手2球以上，讓分過盤率百分百。

本輪（11/15~17）有多場強弱懸殊的比賽，有些甚至連讓分盤都開不出來，例如法國對摩爾多瓦，但仍有不少場次的強隊讓分過盤機會高，像英格蘭、塞爾維亞、葡萄牙、阿爾巴尼亞、挪威、丹麥、西班牙和德國。即使讓分勝賠率平均只有1.2倍，串6場比賽也有接近3倍的回報，串8關甚至可達4.3倍，不失為穩健獲利的低風險選擇。

(中時電子報)