警方發現賭場加裝監視器過濾賭客，避免遭警方查緝。（警方提供／李文正台北傳真）

北市北投警分局日前接獲線報，指石牌地區暗藏天九牌賭場，負責的荷官才在社子島被警方查獲，近日流竄到石牌路的民宅，警方聲請搜索票後前往查緝，但業者與賭客12人，躲在屋內拒不開門，特勤人員以工具破懷鐵門後入內，查獲10名賭客依社會秩序維護法裁處9000元，68歲陳姓荷官、37歲越南籍阮姓女子依賭博罪法辦。

警方表示，陳等人日前以低價承租民宅1樓，為了躲避查緝，還在遮雨棚與水管縫隙，裝設偽裝監視器頭，藉以過濾賭客，若非經人介紹、保證，就算攜帶大量現金也不得其門而入，避免再度遭查獲。

本月9日，警方獲線報後埋伏，發現阮姓越南籍女子負責過濾賭客，直到賭客進入屋內後，警方出示搜索票要進入屋內，陳從監視器畫面看到前後們都被包圍，立即將門反鎖，拒絕配合警方，直到特勤人員以「拔釘器」將鐵門撬開，陳等12人才乖乖束手就擒。

賭客等10人大部分白髮蒼蒼，年紀最大的75歲，更有從外縣市來石牌捧場，陳供稱才營業第1天就被警方帶回警局，現場查扣天九牌一副、骰子121顆、抽頭金2800元、賭資5萬2000元、針孔型監視器鏡頭6隻、監視器螢幕2台、監視器主機1台、房屋租賃契約1本等涉嫌違反賭博罪等相關證物。

(中時 )