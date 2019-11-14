陳沛仁主任刮除男童增生的假膜。（陳淑娥攝）

陳沛仁主任診察男童眼睛。（陳淑娥攝）

台中市清水2歲謝姓男童左眼出現紅腫癢情況，用手去揉眼睛，結果竟然流下幾行血淚，家長趕緊帶他到童綜合醫院就診，眼科主任醫師陳沛仁檢查後，確診罹患出血性結膜炎，並且增生假膜(透明的膜)。

陳沛仁表示，急性結膜炎俗稱紅眼症，是濾過性病毒感染造成，以流行性居多，感染後兩周內具高度傳染力，而急性出血性結膜炎則是結膜發炎，還伴隨結膜下出血情況。

男童疑遭爸爸所感染，因爸爸在小孩出現症狀前，已經反覆右眼與左眼交替罹患過結膜炎，可能因沒有確實洗手而將病毒傳染給男童，而孩童因抵抗力較弱，所以症狀比大人嚴重。

陳沛仁先幫男童進行左眼局部麻醉，再將假膜刮除下來，然後開立藥物請家長回家後按時幫男童點藥，觀察假膜是否有再增生；3天後男童再度回診，經醫師檢查後確認假膜沒有再增生，且恢復狀況良好。

陳沛仁指出，急性結膜炎病程需7至10天才會恢復，跟感冒相同，就算沒用藥物治療，大部分病人仍會慢慢痊癒，但如果完全不加以治療，病灶發作時不但不舒服，且有機會引起其他併發症，例如病毒可能在眼睛結膜產生一些假性黏膜，這就要由眼科醫師幫忙將黏膜清除，不然病程會拖長，以後也容易造成結膜結痂。

若併發細菌性的結膜炎，分泌物會變得更黃更黏稠，那就必須使用抗生素藥水；大多數急性結膜炎可以在2週內痊癒，病程較長就會產生角膜炎病變，症狀可以持續好幾個月，還會伴隨著視力減退、畏光等症狀。陳沛仁主任呼籲，家裡有一個人罹患結膜炎，家人常常也無法倖免。

(中時 )